В США в пять раз выросло число считающих помощь Украине избыточной
Опрос: число американцев, считающих помощь США Украине избыточной, выросло в пять раз
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число американцев, считающих избыточной помощь США Украине с марта по октябрь, выросло в 5 раз - с 6% до 30%, исходит из результатов опроса издания Wall Street Journal.
Согласно результатам опроса, 30% респондентов заявили, что США "делают слишком много" для помощи Украине. Данный показатель в мартовском опросе издания составлял всего 6%.
Кроме того, 37% опрошенных не стали бы предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине, 57% респондентов предпочли бы ее предоставить.
Из поддерживающих Демократическую партию США американцев за предоставление помощи проголосовали 81% опрошенных, среди сторонников республиканцев - всего 35%, и среди не относящих себя к политическим партиям - 45%.
Опрос проводился изданием Wall Street Journal среди 1500 респондентов с 22 по 26 октября 2022 года. Статистическая погрешность не указана.
Ранее консалтинговая группа Morning Consult опубликовала опрос, согласно которому лишь 29% республиканцев считают, что Вашингтон ответственен за оказание помощи и защиту Украины в противостоянии России. В стане демократов за это выступили 56% респондентов. В общем объеме, независимо от партийной принадлежности, в обязанность Вашингтона помогать Киеву верят лишь 42% опрошенных.