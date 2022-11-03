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В США в пять раз выросло число считающих помощь Украине избыточной

В США в пять раз выросло число считающих помощь Украине избыточной - РИА Новости, 03.11.2022

В США в пять раз выросло число считающих помощь Украине избыточной

Число американцев, считающих избыточной помощь США Украине с марта по октябрь, выросло в 5 раз - с 6% до 30%, исходит из результатов опроса издания Wall Street... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:15

2022-11-03T18:15

2022-11-03T18:15

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число американцев, считающих избыточной помощь США Украине с марта по октябрь, выросло в 5 раз - с 6% до 30%, исходит из результатов опроса издания Wall Street Journal.Согласно результатам опроса, 30% респондентов заявили, что США "делают слишком много" для помощи Украине. Данный показатель в мартовском опросе издания составлял всего 6%.Кроме того, 37% опрошенных не стали бы предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине, 57% респондентов предпочли бы ее предоставить.Из поддерживающих Демократическую партию США американцев за предоставление помощи проголосовали 81% опрошенных, среди сторонников республиканцев - всего 35%, и среди не относящих себя к политическим партиям - 45%.Опрос проводился изданием Wall Street Journal среди 1500 респондентов с 22 по 26 октября 2022 года. Статистическая погрешность не указана.Ранее консалтинговая группа Morning Consult опубликовала опрос, согласно которому лишь 29% республиканцев считают, что Вашингтон ответственен за оказание помощи и защиту Украины в противостоянии России. В стане демократов за это выступили 56% респондентов. В общем объеме, независимо от партийной принадлежности, в обязанность Вашингтона помогать Киеву верят лишь 42% опрошенных.

https://ria.ru/20221103/bayden-1829080568.html

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в мире, украина, сша