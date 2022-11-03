https://ria.ru/20221103/polsha-1828971673.html

Посольство заявит МИД Польши протест из-за незаконного изъятия базы отдыха

Посольство заявит МИД Польши протест из-за незаконного изъятия базы отдыха - РИА Новости, 03.11.2022

Посольство заявит МИД Польши протест из-за незаконного изъятия базы отдыха

Посольство России заявит МИД Польши протест по поводу незаконного изъятия базы отдыха под Варшавой, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:08

2022-11-03T14:08

2022-11-03T14:08

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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Посольство России заявит МИД Польши протест по поводу незаконного изъятия базы отдыха под Варшавой, говорится в сообщении дипмиссии.Ранее польские власти сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой."Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства", - говорится в сообщении.Посольство России с 80-х годов прошлого века арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров, на котором стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.В российской дипмиссии пояснили, что база отдыха посольства России в Польше "Скубянка", расположенная в 30-40 километрах от Варшавы, с начала этого года законсервирована и не используется "по соображениям безопасности, а также в связи с высылкой польскими властями в марте сего года большой группы сотрудников посольства и отъездом членов семей сотрудников".При этом несколько зданий, находящихся на территории базы российская сторона рассматривает как свою собственность. " Участок леса под базу отдыха посольства арендуется у польского государственного лесничества с 1980-х гг. Тогда же на этой территории за счет советской стороны было построено несколько зданий, которые мы рассматриваем как собственность Российской Федерации. Польская же сторона по неизвестным нам причинам отказывается регистрировать эти объекты в качестве собственности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Российская дипмиссия считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. "В марте сего года лесничество, являющееся владельцем участка, уведомило нас о расторжении договора аренды, который действует до декабря 2024 года. В ответ посольство указало, что оснований для расторжения договора нет. Посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства (по состоянию на настоящее время — до 2 марта 2023 года)", - говорится в сообщении.В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды. "В договоре аренды не предусмотрено досрочное расторжение договора в случае задержки внесения арендной платы. Посольство не раз уведомляло лесничество о готовности погасить задолженность после разморозки наших счетов. Ранее лесничество заявляло о намерении обратиться в суд с иском о досрочном расторжении договора, однако посольству никаких судебных повесток не приходило, ни о каких судебных решениях по этому вопросу нам неизвестно", - говорится в сообщении.Дипмиссия отмечает, что база отдыха была занята польской стороной без уведомления посольства России. "Ранее польские СМИ сообщали, что на базу отдыха неоднократно проникали посторонние лица. Посольство в этой связи обращалось в МИД Польши и в полицию, но никакой реакции не последовало. Из-за действий лесничества и польских властей посольство с марта сего года базу "Скубянка" не контролирует, там нет наших сотрудников, занятие базы некими польскими должностными лицами 2 ноября сего года происходило без уведомления посольства и без присутствия наших представителей", - говорится в сообщении.При этом отмечается, что теперь за состояние базы ответственность несет польская сторона. "В польских СМИ появляются утверждения о том, что якобы "русские оставили здания в разоренном состоянии". Это не соответствует действительности. У нас нет причин разорять нашу же собственность. Лесничество сменило замки на воротах участка, доступа на базу отдыха у сотрудников посольства нет, а кто и что творил на базе с марта сего года, мы не знаем и ответственность за это не несем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html

https://ria.ru/20221103/polsha-1828934447.html

https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, мид польши