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Польша намерена возвести капитальное заграждение на границе с Россией
Польша намерена возвести капитальное заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Польша намерена возвести капитальное заграждение на границе с Россией
Польские власти рассматривают возможность строительства капитального заграждения на границе с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел республики... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:51
2022-11-03T12:51
2022-11-03T12:51
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ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польские власти рассматривают возможность строительства капитального заграждения на границе с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.В среду Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра. Польские власти заявили, что заграждение строится из опасений миграционного кризиса на границе с Россией по примеру того, который разразился в прошлом году на границе Польши с Белоруссией."Посмотрим. Я не в состоянии ответить на это в данный момент с полной определенностью", - сказал Яблоньский, отвечая на вопрос, будет ли построено на границе с Россией капитальное заграждение."Мы наблюдаем за ситуацией, которая имеет место в данный момент.... Мы... берем во внимание, что такого рода сценарий, который имел место в прошлом году на границе с Белоруссией, может повториться", - добавил он.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221102/granitsa-1828640883.html
https://ria.ru/20221102/voyska-1828820699.html
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в мире, россия, польша, белоруссия
В мире, Россия, Польша, Белоруссия
Польша намерена возвести капитальное заграждение на границе с Россией
В МИД Польши заявили о намерении возвести капитальное заграждение на границе с Россией