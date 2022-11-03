https://ria.ru/20221103/polsha-1828884690.html

Медведев прокомментировал изъятие базы отдыха у посольства России в Варшаве

Медведев прокомментировал изъятие базы отдыха у посольства России в Варшаве - РИА Новости, 03.11.2022

Медведев прокомментировал изъятие базы отдыха у посольства России в Варшаве

С момента победы русского народного ополчения над польскими интервентами для Польши началась "черная полоса с бесконечными разделами", заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:54

2022-11-03T10:54

2022-11-03T12:18

дмитрий медведев

россия

в мире

польша

совет безопасности рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. С момента победы русского народного ополчения над польскими интервентами для Польши началась "черная полоса с бесконечными разделами", заявил в Telegram-канале заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.О событиях Смутного времени он вспомнил, комментируя сообщения о том, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой."Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить", — написал Медведев.Сам праздник он назвал примечательным."В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор, почитай, и началась у них длиннющая черная полоса с бесконечными разделами Польши — аж на протяжении трех веков", — пояснил зампред Совбеза.Он напомнил, что сейчас резиденции польских властей располагаются в Варшавском кадетском корпусе имени А. В. Суворова и Наместническом дворце. И задался вопросом, не будет ли при при такой политике нынешних хозяев этих зданий следующего раздела страны.Об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой стало известно накануне вечером. По словам замминистра климата и окружающей среды Эдварда Сярки, соглашение расторгли из-за неуплаты аренды. При этом посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что дипмиссия действительно не платит за базу, поскольку польские власти заморозили ее счета, но это нельзя считать юридическим поводом для расторжения договора.

https://ria.ru/20221101/reparatsii-1828298833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, в мире, польша, совет безопасности рф, санкции в отношении россии