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Шор обвинил президента Молдавии в заказе похищения экс-депутата

Шор обвинил президента Молдавии в заказе похищения экс-депутата - РИА Новости, 03.11.2022

Шор обвинил президента Молдавии в заказе похищения экс-депутата

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в том, что по ее указанию был похищен бывший депутат парламента... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:17

2022-11-03T22:17

2022-11-03T22:17

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илан шор

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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил президента страны Майю Санду в том, что по ее указанию был похищен бывший депутат парламента Владимир Андронаки.Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила, что власти Украины выдворили беглого экс-депутата парламента от Демократической партии Андронаки, которому в октябре прошлого года были предъявлены обвинения в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Суд Кишинева заочно арестовал экс-депутата и объявил его в розыск. В июле этого года Андронаки был объявлен в розыск по линии Интерпола.В четверг адвокаты Андронаки заявили в СМИ, что экс-депутат был похищен из Украины и передан официальному Кишиневу."Бывший депутат Андронаки по заказу (президента Молдавии) Майи Санду был похищен на Украине. Как в лучших традициях 90-х ему надели мешок на голову и выкинули как собаку возле границы с Молдавией", - заявил Шор в видеообращении в своем Telegram-канале.По словам политика, он в качестве депутата парламента обратится во все инстанции, которые будут рассматривать похищение гражданина Молдавии."Санду перешла все границы морали давно. Помимо того, что она угнетает народ Молдавии ценами, оказывает давление на оппозицию, она дошла до похищения людей. Я как депутат парламента потребую немедленно созвать все комиссии, которые будут рассматривать похищение гражданина Республики Молдова по указанию президента страны", - заявил Шор.Сам политик находится за пределами Молдавии в связи с политическим преследованием. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илан шор, майя санду, молдавия, украина, кишинев, интерпол