Рейтинг@Mail.ru
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/podgotovka-1829127849.html
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме - РИА Новости, 03.11.2022
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:10
2022-11-03T21:39
экономика
жкх
николай шульгинов
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594660242_0:8:3050:1724_1920x0_80_0_0_1fdbb3cf2b21f661e093671b17a0d6c0.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Он отметил, что выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. "Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - добавил министр.Шульгинов рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.
https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594660242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbc793a49415ee8b862e2d8c9d735bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, николай шульгинов, владимир путин, россия
Экономика, ЖКХ, Николай Шульгинов, Владимир Путин, Россия
19:10 03.11.2022 (обновлено: 21:39 03.11.2022)
 
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме

Глава Минэнерго Шульгинов: в стране завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнженер в машинном зале подстанции "Елоховская" Московских высоковольтных сетей (МВС) - филиала ПАО "Россети Московский регион"
Инженер в машинном зале подстанции Елоховская Московских высоковольтных сетей (МВС) - филиала ПАО Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Инженер в машинном зале подстанции "Елоховская" Московских высоковольтных сетей (МВС) - филиала ПАО "Россети Московский регион". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Подготовка объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период завершена во всех федеральных округах, а также на новых территориях", - сказал Шульгинов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. "Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - добавил министр.
Шульгинов рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.
Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:33
Правительство представит Путину новые проекты для финансирования из ФНБ
 
ЭкономикаЖКХНиколай ШульгиновВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала