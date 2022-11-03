https://ria.ru/20221103/podgotovka-1829127849.html
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме - РИА Новости, 03.11.2022
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:10
2022-11-03T19:10
2022-11-03T21:39
экономика
жкх
николай шульгинов
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Он отметил, что выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. "Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - добавил министр.Шульгинов рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.
https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, николай шульгинов, владимир путин, россия
Экономика, ЖКХ, Николай Шульгинов, Владимир Путин, Россия
19:10 03.11.2022 (обновлено: 21:39 03.11.2022)
В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
Глава Минэнерго Шульгинов: в стране завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Подготовка объектов
электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов
.
"Подготовка объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период завершена во всех федеральных округах, а также на новых территориях", - сказал Шульгинов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. "Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - добавил министр.
Шульгинов рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.
Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.