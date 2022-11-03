https://ria.ru/20221103/podgotovka-1829127849.html

В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме

В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме - РИА Новости, 03.11.2022

В России завершили подготовку объектов электроэнергетики к зиме

Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:10

2022-11-03T19:10

2022-11-03T21:39

экономика

жкх

николай шульгинов

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду завершена во всех регионах РФ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Он отметил, что выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. "Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - добавил министр.Шульгинов рассказал, что в целях обеспечения готовности к зиме также были решены вопросы ресурсного обеспечения. В частности, по состоянию на 1 ноября запасы жидкого и твердого топлива на элеткростанциях составляют 170% от нормативов, запасы газа в ПХГ соответствуют целевому уровню и составляют 72,6 миллиарда кубометров. Запасы гидроресурсов также в пределах среднемноголетних.Энергокомпании же обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизельгенераторов, также добавил глава минэнерго.

https://ria.ru/20221103/proekty-1829101443.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, николай шульгинов, владимир путин, россия