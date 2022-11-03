В Республике Алтай семьи участников спецоперации получат допподдержку
В Республике Алтай дети мобилизованных получат бесплатное питание и льготный проезд
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных в регионах России
Военная подготовка мобилизованных в регионах России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Бесплатное питание и льготный проезд получат дети мобилизованных в Республике Алтай, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале.
"Семьям участников специальной военной операции из Республики Алтай будут предоставлены дополнительные меры поддержки: первоочередное и внеочередное предоставление мест детям в детских садах, бесплатное питание школьников 5-11 классов и воспитанников детских садов, льготный проезд в общественном транспорте для детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующие решения приняты на заседании штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей под руководством главы Республики Алтай Олега Хорохордина.
"Также планируется распространить статус многодетности на семьи, где сын возрастом до 23 лет является участником специальной военной операции. Тогда его родители, младшие братья и сестры смогут пользоваться льготами для многодетных семей", - уточнил Максимов.
Новые меры поддержки будут распространяться на членов семей всех без исключения участников специальной военной операции из Республики Алтай – мобилизованных, добровольцев и контрактников. Нововведения вступят в силу после принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.