https://ria.ru/20221103/podderzhka-1829077455.html

В Республике Алтай семьи участников спецоперации получат допподдержку

В Республике Алтай семьи участников спецоперации получат допподдержку - РИА Новости, 03.11.2022

В Республике Алтай семьи участников спецоперации получат допподдержку

Бесплатное питание и льготный проезд получат дети мобилизованных в Республике Алтай, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:01

2022-11-03T18:01

2022-11-03T18:01

специальная военная операция на украине

общество

олег хорохордин

владимир путин

республика алтай

россия

частичная мобилизация в россии

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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Бесплатное питание и льготный проезд получат дети мобилизованных в Республике Алтай, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем Telegram-канале."Семьям участников специальной военной операции из Республики Алтай будут предоставлены дополнительные меры поддержки: первоочередное и внеочередное предоставление мест детям в детских садах, бесплатное питание школьников 5-11 классов и воспитанников детских садов, льготный проезд в общественном транспорте для детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что соответствующие решения приняты на заседании штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизуемых, добровольцев и членов их семей под руководством главы Республики Алтай Олега Хорохордина."Также планируется распространить статус многодетности на семьи, где сын возрастом до 23 лет является участником специальной военной операции. Тогда его родители, младшие братья и сестры смогут пользоваться льготами для многодетных семей", - уточнил Максимов.Новые меры поддержки будут распространяться на членов семей всех без исключения участников специальной военной операции из Республики Алтай – мобилизованных, добровольцев и контрактников. Нововведения вступят в силу после принятия соответствующих нормативно-правовых актов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221027/pomosch-1827250288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика алтай

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, олег хорохордин, владимир путин, республика алтай, россия, частичная мобилизация в россии