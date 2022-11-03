https://ria.ru/20221103/podderzhka-1829051014.html

Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации

Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае будут введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:58

2022-11-03T16:58

2022-11-03T16:58

специальная военная операция на украине

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае будут введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей, в том числе новые материальные выплаты."На каждого ребёнка выплатим по 20 тысяч рублей и организуем бесплатные подарки к Новому году. Дети, чьи отцы служат в зоне СВО, с 2023 года будут иметь возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани. Увеличим единовременную краевую выплату с 30 до 50 тысяч рублей для жителей региона, которые будут удостоены звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции", - написал губернатор в Telegram-канале.Также Кондратьев отметил, что после встречи в Сочи с президентом Владимиром Путиным, где глава региона и президент обсудили работу по помощи мобилизованным, губернатор Кубани поручил ускорить выплаты в 100 тысяч рублей жителям края в рамках частичной мобилизации."Что касается сроков выплат - здесь, как и сказал президент, не должно быть чиновничьей волокиты. Эту работу поручил ускорить", - отметил он.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221102/mask-1828799703.html

https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828775052.html

краснодарский край

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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, частичная мобилизация в россии