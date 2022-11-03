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Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/podderzhka-1829051014.html
Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации
Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.11.2022
Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае будут введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:58
2022-11-03T16:58
специальная военная операция на украине
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае будут введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей, в том числе новые материальные выплаты."На каждого ребёнка выплатим по 20 тысяч рублей и организуем бесплатные подарки к Новому году. Дети, чьи отцы служат в зоне СВО, с 2023 года будут иметь возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани. Увеличим единовременную краевую выплату с 30 до 50 тысяч рублей для жителей региона, которые будут удостоены звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции", - написал губернатор в Telegram-канале.Также Кондратьев отметил, что после встречи в Сочи с президентом Владимиром Путиным, где глава региона и президент обсудили работу по помощи мобилизованным, губернатор Кубани поручил ускорить выплаты в 100 тысяч рублей жителям края в рамках частичной мобилизации."Что касается сроков выплат - здесь, как и сказал президент, не должно быть чиновничьей волокиты. Эту работу поручил ускорить", - отметил он.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221102/mask-1828799703.html
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Частичная мобилизация в России
16:58 03.11.2022
 
Власти Кубани введут новые меры поддержки служащих в зоне спецоперации

Власти Кубани введут новые меры поддержки мобилизованных, добровольцев и их семей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМобилизованные в автономном полевом учебном центре
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мобилизованные в автономном полевом учебном центре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в крае будут введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей, в том числе новые материальные выплаты.
"На каждого ребёнка выплатим по 20 тысяч рублей и организуем бесплатные подарки к Новому году. Дети, чьи отцы служат в зоне СВО, с 2023 года будут иметь возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани. Увеличим единовременную краевую выплату с 30 до 50 тысяч рублей для жителей региона, которые будут удостоены звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции", - написал губернатор в Telegram-канале.
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Также Кондратьев отметил, что после встречи в Сочи с президентом Владимиром Путиным, где глава региона и президент обсудили работу по помощи мобилизованным, губернатор Кубани поручил ускорить выплаты в 100 тысяч рублей жителям края в рамках частичной мобилизации.
"Что касается сроков выплат - здесь, как и сказал президент, не должно быть чиновничьей волокиты. Эту работу поручил ускорить", - отметил он.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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