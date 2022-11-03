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Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры - РИА Новости, 03.11.2022
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Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры
Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры - РИА Новости, 03.11.2022
Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры
Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:35
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россия-китай: главное
шэньси
китай
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши).В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.
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шэньси, китай, еда, здоровье
Россия-Китай: Главное, Шэньси, Китай, Еда, Здоровье
12:35 03.11.2022
 

Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаЛюди в кафе в Китае
Люди в кафе в Китае - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши).
В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.
Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.
Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.
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