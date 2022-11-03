https://ria.ru/20221103/podagra-1828928105.html

Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры

Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры - РИА Новости, 03.11.2022

Традиционное китайское блюдо оказалось эффективным средством от подагры

Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

2022-11-03T12:35

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МОСКВА, 3 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые нашли великолепное средство от подагры: им оказалась традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно – овощи в мутной воде). Это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши).В этой кисло-острой закуске обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них. Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.Ранее это яство уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.

https://ria.ru/20220406/grib-1782052652.html

шэньси

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шэньси, китай, еда, здоровье