https://ria.ru/20221103/plennye-1829055878.html

Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес

Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 03.11.2022

Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес

Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:12

2022-11-03T17:12

2022-11-03T17:12

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ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной республики Сергей."Они предупреждали и пугали следующим разом. Говорили, что если узнают, что ты уже был в плену, (при повторном попадании в плен – ред.) тебя убьют или в тюрьму на пожизненное", - рассказал военнослужащий.В четверг Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена освобождены 107 военных РФ.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр