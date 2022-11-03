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Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/plennye-1829055878.html
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 03.11.2022
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес
Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:12
2022-11-03T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной республики Сергей."Они предупреждали и пугали следующим разом. Говорили, что если узнают, что ты уже был в плену, (при повторном попадании в плен – ред.) тебя убьют или в тюрьму на пожизненное", - рассказал военнослужащий.В четверг Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена освобождены 107 военных РФ.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:12 03.11.2022
 
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес

Военный Народной милиции ЛНР: украинцы пугают убийством в случае повторного пленения

Обмен пленными с Украиной
Обмен пленными с Украиной
Обмен пленными с Украиной
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной республики Сергей.
"Они предупреждали и пугали следующим разом. Говорили, что если узнают, что ты уже был в плену, (при повторном попадании в плен – ред.) тебя убьют или в тюрьму на пожизненное", - рассказал военнослужащий.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена освобождены 107 военных РФ.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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