https://ria.ru/20221103/plennye-1829055878.html
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес - РИА Новости, 03.11.2022
Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес
Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:12
2022-11-03T17:12
2022-11-03T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Попавших в украинский плен пугают пожизненным сроком или убийством в случае повторного пленения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской Народной республики Сергей."Они предупреждали и пугали следующим разом. Говорили, что если узнают, что ты уже был в плену, (при повторном попадании в плен – ред.) тебя убьют или в тюрьму на пожизненное", - рассказал военнослужащий.В четверг Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена освобождены 107 военных РФ.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вернувшийся из плена военный из ЛНР рассказал об угрозах в свой адрес
Военный Народной милиции ЛНР: украинцы пугают убийством в случае повторного пленения