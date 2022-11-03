https://ria.ru/20221103/plennye-1829036827.html

Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена

Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена - РИА Новости, 03.11.2022

Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена

Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:30

2022-11-03T16:30

2022-11-03T17:31

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

безопасность

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны."Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.Всех освобожденных самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Об очередном обмене пленными с Украиной ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что обмен пройдет по формуле "107 на 107", среди освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, безопасность, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр