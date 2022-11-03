https://ria.ru/20221103/plennye-1829036827.html
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена - РИА Новости, 03.11.2022
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:30
2022-11-03T16:30
2022-11-03T17:31
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
безопасность
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_0:63:1202:739_1920x0_80_0_0_932fb66cef624eec877e00f16335f19c.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны."Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.Всех освобожденных самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Об очередном обмене пленными с Украиной ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что обмен пройдет по формуле "107 на 107", среди освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_33:0:1089:792_1920x0_80_0_0_65333ebd414aec3f42821189f3914e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, безопасность, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:30 03.11.2022 (обновлено: 17:31 03.11.2022)
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных