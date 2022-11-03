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Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/plennye-1829036827.html
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена - РИА Новости, 03.11.2022
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена
Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:30
2022-11-03T17:31
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
безопасность
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны."Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.Всех освобожденных самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Об очередном обмене пленными с Украиной ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что обмен пройдет по формуле "107 на 107", среди освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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здоровье - общество, россия, безопасность, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:30 03.11.2022 (обновлено: 17:31 03.11.2022)
 
Минобороны подтвердило возвращение 107 военных из украинского плена

Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более 100 бойцов российской армии вернулись из украинского плена, заявили в Минобороны.
"Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.
Всех освобожденных самолетами военно-транспортной авиации доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Об очередном обмене пленными с Украиной ранее сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что обмен пройдет по формуле "107 на 107", среди освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. Тогда с подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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