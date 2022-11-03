https://ria.ru/20221103/plennye-1828971338.html
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107"
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107" - РИА Новости, 03.11.2022
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107"
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Telegram о проведении обмена пленными с Украиной по формуле "107 на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:08
2022-11-03T14:08
2022-11-03T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Telegram о проведении обмена пленными с Украиной по формуле "107 на 107".По его словам, 65 человек из освобождаемых — из ДНР и ЛНР."Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников. Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик. Скоро они смогут обнять своих близких", — написал Пушилин.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек. Их доставили в Москву для лечения и реабилитации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/plennye-1828414561.html
https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, денис пушилин, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика
14:08 03.11.2022 (обновлено: 15:46 03.11.2022)
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107"
Пушилин заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле "107 на 107"