https://ria.ru/20221103/plennye-1828971338.html

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107"

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107" - РИА Новости, 03.11.2022

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "107 на 107"

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Telegram о проведении обмена пленными с Украиной по формуле "107 на... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:08

2022-11-03T14:08

2022-11-03T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Telegram о проведении обмена пленными с Украиной по формуле "107 на 107".По его словам, 65 человек из освобождаемых — из ДНР и ЛНР."Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вэсэушников. Из общего количества освобожденных 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик. Скоро они смогут обнять своих близких", — написал Пушилин.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 октября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 50 человек. Их доставили в Москву для лечения и реабилитации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/plennye-1828414561.html

https://ria.ru/20221101/plennye-1828347149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис пушилин, россия, донецкая народная республика