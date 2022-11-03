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ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте
ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте - РИА Новости, 03.11.2022
ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте
Федеральная антимонопольная служба России подготовила проекты приказов для индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:26
2022-11-03T19:55
туризм
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России подготовила проекты приказов для индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года на 8,1%, на грузовые железнодорожные перевозки - на 8%, следует из опубликованных документов и комментария пресс-службы ведомства."ФАС России ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. В октябре 2022 года служба подготовила решение об индексации предельно максимальных тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года. С учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ индексация составит 8,1%", - говорится в сообщении пресс-службы.В нем уточняется, что такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки. Кроме того, предусмотрена индексация на 8% тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении.При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы - перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости.Индексация также коснется тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. "ФАС России разработала приказ об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2023 года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации индексация составит 8%", - говорится в сообщении пресс-службы."Значительный объем инвестиций планируется направить на увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры и вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Это позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу по развитию "Восточного полигона", что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном направлении", - уточняют в ведомстве.Соответствующие проекты приказов ФАС опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В одном из документов указывается, что индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2024‒2025 годах планируется по 4% ежегодно. Согласно другому проекту, индексация тарифов на перевозки грузов и оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2024 году предполагается в 7,1%, в 2025 году – 4,6%.
https://ria.ru/20221008/poezda-1822464858.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Туризм, Новости - Туризм
19:26 03.11.2022 (обновлено: 19:55 03.11.2022)
 
ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте

ФАС подготовила индексацию тарифов на проезд в плацкарте с 1 января на 8,1 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезентация концепта нового плацкартного вагона
Презентация концепта нового плацкартного вагона - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Презентация концепта нового плацкартного вагона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России подготовила проекты приказов для индексации тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года на 8,1%, на грузовые железнодорожные перевозки - на 8%, следует из опубликованных документов и комментария пресс-службы ведомства.
"ФАС России ежегодно устанавливает стоимость проезда пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. В октябре 2022 года служба подготовила решение об индексации предельно максимальных тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года. С учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ индексация составит 8,1%", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В нем уточняется, что такая мера позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки. Кроме того, предусмотрена индексация на 8% тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении.
При этом ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы - перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости.
Индексация также коснется тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. "ФАС России разработала приказ об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с 1 января 2023 года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации индексация составит 8%", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Значительный объем инвестиций планируется направить на увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры и вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Это позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу по развитию "Восточного полигона", что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном направлении", - уточняют в ведомстве.
Соответствующие проекты приказов ФАС опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В одном из документов указывается, что индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2024‒2025 годах планируется по 4% ежегодно. Согласно другому проекту, индексация тарифов на перевозки грузов и оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2024 году предполагается в 7,1%, в 2025 году – 4,6%.
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