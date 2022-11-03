https://ria.ru/20221103/peskov-1828849912.html

Песков рассказал, как проходит общение с производителями военной экипировки

Песков рассказал, как проходит общение с производителями военной экипировки - РИА Новости, 03.11.2022

Песков рассказал, как проходит общение с производителями военной экипировки

Общение с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:09

2022-11-03T07:09

2022-11-03T07:13

безопасность

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Общение с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Владимир Путин днем ранее провел совещание с членами правительственного координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Глава государства заявил, что по каждому направлению работу необходимо добиться конкретных результатов.В качестве примера он привел изготовление экипировки для военнослужащих, отметив, что по каждому ее элементу должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно ее использует. Путин добавил, что имеет в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы, которые на первый взгляд могут казаться незначительными.На вопрос, есть ли в планах президента встреча с самим производителями экипировки, Песков ответил, что "этим занимается координационный совет и министерство промышленности торговли".

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/shoygu-1828396798.html

https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828781484.html

россия

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безопасность, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), частичная мобилизация в россии