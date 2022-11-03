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Патрушев провел встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
Патрушев провел встречи с коллегами из Азербайджана и Армении - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев провел встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, в числе прочего обсуждались... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:07
2022-11-03T17:07
2022-11-03T17:08
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, в числе прочего обсуждались вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Переговоры состоялись "на полях" проходящей в российской столице десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ."В том числе, с секретарем совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму", - говорится в сообщении.Кроме того, собеседники подписали план сотрудничества по линии советов безопасности обеих стран на 2023-2024 годы, подчеркнув, что реализация данного плана послужит укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном."С секретарем Совета безопасности республики Армения Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ", - отмечается в пресс-релизе.
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николай патрушев, армен григорян, азербайджан, армения, россия, снг, одкб, в мире
Николай Патрушев, Армен Григорян, Азербайджан, Армения, Россия, СНГ, ОДКБ, В мире
17:07 03.11.2022 (обновлено: 17:08 03.11.2022)
Патрушев провел встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
Патрушев провел двусторонние встречи по безопасности с коллегами из Азербайджана и Армении
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, в числе прочего обсуждались вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Переговоры состоялись "на полях" проходящей в российской столице десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ
.
"В том числе, с секретарем совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму", - говорится в сообщении.
Кроме того, собеседники подписали план сотрудничества по линии советов безопасности обеих стран на 2023-2024 годы, подчеркнув, что реализация данного плана послужит укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.
"С секретарем Совета безопасности республики Армения Арменом Григоряном
рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ
", - отмечается в пресс-релизе.