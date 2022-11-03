10:51 03.11.2022 (обновлено: 11:20 03.11.2022)
Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев
Патрушев: партнерство с США по кибербезопасности может угрожать суверенитету стран СНГ
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Считаем, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев "цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
"Мы все были свидетелями того, как подконтрольные Западу НПО, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии", - добавил он.
В странах СНГ на национальном уровне разработали нормативную правовую базу, направленную на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов, напомнил секретарь СБ РФ.
"Считаем задачу по укреплению сотрудничества государств-членов СНГ в сфере информационной безопасности одной из приоритетных", - сказал Патрушев.
Он предложил коллегам перенимать российский опыт в целях обеспечения собственной национальной безопасности и недопущения хаоса и беспорядков на пространстве СНГ.