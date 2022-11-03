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Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
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Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев
Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев
Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:51
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николай патрушев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Считаем, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев "цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве."Мы все были свидетелями того, как подконтрольные Западу НПО, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии", - добавил он.В странах СНГ на национальном уровне разработали нормативную правовую базу, направленную на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов, напомнил секретарь СБ РФ."Считаем задачу по укреплению сотрудничества государств-членов СНГ в сфере информационной безопасности одной из приоритетных", - сказал Патрушев.Он предложил коллегам перенимать российский опыт в целях обеспечения собственной национальной безопасности и недопущения хаоса и беспорядков на пространстве СНГ.
https://ria.ru/20221103/ssha-1828896038.html
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николай патрушев, россия, сша, снг, в мире
Николай Патрушев, Россия, США, СНГ, В мире
10:51 03.11.2022 (обновлено: 11:20 03.11.2022)
 
Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев

Патрушев: партнерство с США по кибербезопасности может угрожать суверенитету стран СНГ

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Считаем, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев "цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:17Медиавойны
Патрушев рассказал, как США формируют выгодное для себя инфополе
"Мы все были свидетелями того, как подконтрольные Западу НПО, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии", - добавил он.
В странах СНГ на национальном уровне разработали нормативную правовую базу, направленную на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов, напомнил секретарь СБ РФ.
"Считаем задачу по укреплению сотрудничества государств-членов СНГ в сфере информационной безопасности одной из приоритетных", - сказал Патрушев.
Он предложил коллегам перенимать российский опыт в целях обеспечения собственной национальной безопасности и недопущения хаоса и беспорядков на пространстве СНГ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 10:26
США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии, заявил Патрушев
 
Николай ПатрушевРоссияСШАСНГВ мире
 
 
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