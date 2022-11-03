https://ria.ru/20221103/patrushev-1828884112.html

Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев

Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022

Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев

Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:51

2022-11-03T10:51

2022-11-03T11:20

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает совершение в них "цветных революций", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Считаем, что навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ и облегчает реализацию сценариев "цветных революций", - сказал Патрушев в четверг на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве."Мы все были свидетелями того, как подконтрольные Западу НПО, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в России, Белоруссии и в некоторых странах Центральной Азии", - добавил он.В странах СНГ на национальном уровне разработали нормативную правовую базу, направленную на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НПО и СМИ, а также интернет-ресурсов, напомнил секретарь СБ РФ."Считаем задачу по укреплению сотрудничества государств-членов СНГ в сфере информационной безопасности одной из приоритетных", - сказал Патрушев.Он предложил коллегам перенимать российский опыт в целях обеспечения собственной национальной безопасности и недопущения хаоса и беспорядков на пространстве СНГ.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828896038.html

https://ria.ru/20221103/aziya-1828875981.html

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николай патрушев, россия, сша, снг, в мире