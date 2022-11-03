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Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
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Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев
Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022
Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев
Возможная провокация с ядерным оружием используется Западом, чтобы собрать все больше государств в антироссийскую коалицию, считает секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:04
2022-11-03T10:25
россия
николай патрушев
в мире
москва
снг
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возможная провокация с ядерным оружием используется Западом, чтобы собрать все больше государств в антироссийскую коалицию, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы для того, чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей", - сказал он в четверг в Москве на встрече секретарей Совбезов стран СНГ."Но мы знаем, кто исполнитель и заказчик этой возможной провокации, и предупреждаем весь мир, что российское государство к этому не имеет никакого отношения, о чем ясно дал понять президент России, выступая 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", - подчеркнул Патрушев.
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россия, николай патрушев, в мире, москва, снг
Россия, Николай Патрушев, В мире, Москва, СНГ
10:04 03.11.2022 (обновлено: 10:25 03.11.2022)
 
Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев

Патрушев: Запад использует провокацию с ядерным оружием для набора коалиции против России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возможная провокация с ядерным оружием используется Западом, чтобы собрать все больше государств в антироссийскую коалицию, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы для того, чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей", - сказал он в четверг в Москве на встрече секретарей Совбезов стран СНГ.
"Но мы знаем, кто исполнитель и заказчик этой возможной провокации, и предупреждаем весь мир, что российское государство к этому не имеет никакого отношения, о чем ясно дал понять президент России, выступая 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", - подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 09:45
Патрушев не исключил участия Запада в создании Киевом "грязной бомбы"
 
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