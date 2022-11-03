https://ria.ru/20221103/patrushev-1828870675.html

Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев

Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.11.2022

Запад использует ядерную провокацию для набора коалиции, заявил Патрушев

Возможная провокация с ядерным оружием используется Западом, чтобы собрать все больше государств в антироссийскую коалицию, считает секретарь Совета... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:04

2022-11-03T10:04

2022-11-03T10:25

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николай патрушев

в мире

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Возможная провокация с ядерным оружием используется Западом, чтобы собрать все больше государств в антироссийскую коалицию, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы для того, чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей", - сказал он в четверг в Москве на встрече секретарей Совбезов стран СНГ."Но мы знаем, кто исполнитель и заказчик этой возможной провокации, и предупреждаем весь мир, что российское государство к этому не имеет никакого отношения, о чем ясно дал понять президент России, выступая 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20221103/bomba-1828866185.html

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россия, николай патрушев, в мире, москва, снг