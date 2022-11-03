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Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом - РИА Новости, 03.11.2022
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Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом
Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом - РИА Новости, 03.11.2022
Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом
Нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки", - это теракт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:19
2022-11-03T09:58
николай патрушев
россия
турция
украина
оон
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки", - это теракт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Россия согласилась на участие в "зерновой сделке" в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота", - сказал Патрушев"Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт", - подчеркнул он.Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
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николай патрушев, россия, турция, украина, оон, в мире
Николай Патрушев, Россия, Турция, Украина, ООН, В мире
09:19 03.11.2022 (обновлено: 09:58 03.11.2022)
 
Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом

Патрушев назвал терактом нападение на суда в гуманитарном коридоре "зерновой сделки"

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки", - это теракт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Россия согласилась на участие в "зерновой сделке" в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота", - сказал Патрушев
"Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт", - подчеркнул он.
Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекает 19 ноября.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
Николай ПатрушевРоссияТурцияУкраинаООНВ мире
 
 
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