https://ria.ru/20221103/patrushev-1828860373.html

Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом

Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом - РИА Новости, 03.11.2022

Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом

Нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки", - это теракт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:19

2022-11-03T09:19

2022-11-03T09:58

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки", - это теракт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Россия согласилась на участие в "зерновой сделке" в целях украинского экспорта, однако вынуждена была приостановить в ней свое участие после террористической атаки против кораблей Черноморского флота", - сказал Патрушев"Нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценить иначе, как теракт", - подчеркнул он.Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

россия

турция

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николай патрушев, россия, турция, украина, оон, в мире