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В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам - РИА Новости, 03.11.2022
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В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам - РИА Новости, 03.11.2022
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам
Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:45
2022-11-03T17:51
в мире
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ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский.Как уточняется, на плакате была надпись: "Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки". Первого ноября неизвестный установил его и красную звезду на пьедестале, где раньше находился памятник советским воинам. Плакат простоял несколько часов.О табличке и звезде сообщила полиции депутат местного совета. После того как сотрудники сделали фотографии и составили документы, дело передали в прокуратуру.Постамент, на котором стоял плакат, находится в городском парке. В минувший четверг при участии главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого власти демонтировали стоящий на нем памятник советскому солдату.За последние годы в Польше уничтожили сотни монументов погибшим при освобождении страны красноармейцам. Президент Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, речь идет примерно о 230 монументах воинам Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, и в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о ведении переговоров этих государств с Берлином. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
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в мире, польша, россия, германия, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Россия, Германия, Вторая мировая война (1939-1945)
13:45 03.11.2022 (обновлено: 17:51 03.11.2022)
 
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам

В Польше расследуют появление таблички на месте снесенного памятника советским солдатам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники польской полиции
Сотрудники польской полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский.

"Полиция в Глубчице начала следствие по делу о незаконном размещении на бывшем памятнике солдатам Красной армии мемориальной таблички в память о советских солдатах", — рассказал он.

Как уточняется, на плакате была надпись: "Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки". Первого ноября неизвестный установил его и красную звезду на пьедестале, где раньше находился памятник советским воинам. Плакат простоял несколько часов.
О табличке и звезде сообщила полиции депутат местного совета. После того как сотрудники сделали фотографии и составили документы, дело передали в прокуратуру.
Памятник советским воинам в городе Валбжих, Польша - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Постамент, на котором стоял плакат, находится в городском парке. В минувший четверг при участии главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого власти демонтировали стоящий на нем памятник советскому солдату.
За последние годы в Польше уничтожили сотни монументов погибшим при освобождении страны красноармейцам. Президент Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, речь идет примерно о 230 монументах воинам Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, и в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о ведении переговоров этих государств с Берлином. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
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