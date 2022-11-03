13:45 03.11.2022 (обновлено: 17:51 03.11.2022)
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам
В Польше расследуют появление таблички на месте снесенного памятника советским солдатам
Сотрудники польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский.
"Полиция в Глубчице начала следствие по делу о незаконном размещении на бывшем памятнике солдатам Красной армии мемориальной таблички в память о советских солдатах", — рассказал он.
Как уточняется, на плакате была надпись: "Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки". Первого ноября неизвестный установил его и красную звезду на пьедестале, где раньше находился памятник советским воинам. Плакат простоял несколько часов.
О табличке и звезде сообщила полиции депутат местного совета. После того как сотрудники сделали фотографии и составили документы, дело передали в прокуратуру.
Постамент, на котором стоял плакат, находится в городском парке. В минувший четверг при участии главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого власти демонтировали стоящий на нем памятник советскому солдату.
За последние годы в Польше уничтожили сотни монументов погибшим при освобождении страны красноармейцам. Президент Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, речь идет примерно о 230 монументах воинам Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, и в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о ведении переговоров этих государств с Берлином. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
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