https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html

В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам

В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам - РИА Новости, 03.11.2022

В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам

Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:45

2022-11-03T13:45

2022-11-03T17:51

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вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 3 ноя — РИА Новости. Польские власти расследуют установку памятной таблички в честь советских солдат, сообщил пресс-секретарь полиции города Глубчице в Опольском воеводстве Лукаш Голиновский.Как уточняется, на плакате была надпись: "Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944-45 годах. Благодарные поляки". Первого ноября неизвестный установил его и красную звезду на пьедестале, где раньше находился памятник советским воинам. Плакат простоял несколько часов.О табличке и звезде сообщила полиции депутат местного совета. После того как сотрудники сделали фотографии и составили документы, дело передали в прокуратуру.Постамент, на котором стоял плакат, находится в городском парке. В минувший четверг при участии главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого власти демонтировали стоящий на нем памятник советскому солдату.За последние годы в Польше уничтожили сотни монументов погибшим при освобождении страны красноармейцам. Президент Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, речь идет примерно о 230 монументах воинам Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, и в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о ведении переговоров этих государств с Берлином. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.

https://ria.ru/20220903/pamyatnik-1814229879.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, германия, вторая мировая война (1939-1945)