Рейтинг@Mail.ru
Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828920953.html
Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу
Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу - РИА Новости, 03.11.2022
Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу
Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:21
2022-11-03T12:36
культура
новости культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828915347_111:0:1531:799_1920x0_80_0_0_ab46de6cbff51cb6754af04db1371696.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах, сообщается на сайте мэра столицы."Это одно из самых ярких и эмоциональных произведений монументального искусства в столице. В этом году исполнилось полвека, как герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца пионеров", — говорит руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Скульптуру очистили от загрязнений, устранили сколы и трещины, исправили деформации. С бетонного постамента убрали старую краску, удалили отслоившиеся фрагменты, поверхность забетонировали, нанесли защитный раствор и выкрасили в белый цвет.Реставраторы воссоздали четыре бетонных вазона, расположенных по периметру. За образец специалисты взяли наиболее сохранившийся из них. В период ремонта благоустроили прилежащую территорию. Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах был установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Авторы — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов.
https://ria.ru/20221031/pamyatnik-1828056535.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828915347_457:0:1522:799_1920x0_80_0_0_f0fe53305f52a9ff039aaaea66dc4051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, москва
Культура, Новости культуры, Москва
12:21 03.11.2022 (обновлено: 12:36 03.11.2022)
 
Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу

В Москве отреставрировали памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах

© Фото пресс-службы Департамента культурного наследия города МосквыПамятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах
Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах
© Фото пресс-службы Департамента культурного наследия города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах, сообщается на сайте мэра столицы.
"Это одно из самых ярких и эмоциональных произведений монументального искусства в столице. В этом году исполнилось полвека, как герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца пионеров", — говорит руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Скульптуру очистили от загрязнений, устранили сколы и трещины, исправили деформации. С бетонного постамента убрали старую краску, удалили отслоившиеся фрагменты, поверхность забетонировали, нанесли защитный раствор и выкрасили в белый цвет.
Реставраторы воссоздали четыре бетонных вазона, расположенных по периметру. За образец специалисты взяли наиболее сохранившийся из них. В период ремонта благоустроили прилежащую территорию.
Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах был установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Авторы — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов.
Фрагмент открытого после реставрации памятника гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:19Культура
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому
 
КультураНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала