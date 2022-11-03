https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828920953.html

Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу

Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу - РИА Новости, 03.11.2022

Завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу

Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:21

2022-11-03T12:21

2022-11-03T12:36

культура

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах, сообщается на сайте мэра столицы."Это одно из самых ярких и эмоциональных произведений монументального искусства в столице. В этом году исполнилось полвека, как герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца пионеров", — говорит руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Скульптуру очистили от загрязнений, устранили сколы и трещины, исправили деформации. С бетонного постамента убрали старую краску, удалили отслоившиеся фрагменты, поверхность забетонировали, нанесли защитный раствор и выкрасили в белый цвет.Реставраторы воссоздали четыре бетонных вазона, расположенных по периметру. За образец специалисты взяли наиболее сохранившийся из них. В период ремонта благоустроили прилежащую территорию. Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах был установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Авторы — скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов.

https://ria.ru/20221031/pamyatnik-1828056535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва