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Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
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Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:10
2022-11-03T17:10
владимир путин
индонезия
россия
бали
джоко видодо
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя странами, а также неизменности позиционирования G20 как экономического форума, сообщает портал VOI.В среду после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо пресс-служба Кремля сообщила, что Россия высоко оценивает конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства G20.Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Файзасия прокомментировала заявление Кремля."Высокая оценка с российской стороны является отражением хороших двусторонних отношений между нашими странами", — заявила она в коротком сообщении в четверг."Осуществляя свое председательство в G20, Индонезия придерживается идентичности G20 как главного форума глобального экономического сотрудничества", — отметила Фаизасья.Она добавила, что Индонезия "продолжает делать все возможное для всех приглашенных делегатов".Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.
https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html
https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html
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владимир путин, индонезия, россия, бали, джоко видодо, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Владимир Путин, Индонезия, Россия, Бали, Джоко Видодо, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
17:10 03.11.2022
 
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией

МИД Индонезии назвал оценку Россией ее председательства в G20 признаком хороших отношений

© AP Photo / Dita AlangkaraПолицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя странами, а также неизменности позиционирования G20 как экономического форума, сообщает портал VOI.
В среду после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо пресс-служба Кремля сообщила, что Россия высоко оценивает конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства G20.
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Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Файзасия прокомментировала заявление Кремля.
"Высокая оценка с российской стороны является отражением хороших двусторонних отношений между нашими странами", — заявила она в коротком сообщении в четверг.
"Осуществляя свое председательство в G20, Индонезия придерживается идентичности G20 как главного форума глобального экономического сотрудничества", — отметила Фаизасья.
Она добавила, что Индонезия "продолжает делать все возможное для всех приглашенных делегатов".
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.
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Владимир ПутинИндонезияРоссияБалиДжоко ВидодоБольшая двадцаткаСаммит G20В мире
 
 
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