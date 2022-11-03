https://ria.ru/20221103/otsenka-1829055169.html
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2022
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией
Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:10
2022-11-03T17:10
2022-11-03T17:10
владимир путин
индонезия
россия
бали
джоко видодо
большая двадцатка
саммит g20
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802355910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99771818701ad256e1f6d04418387876.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя странами, а также неизменности позиционирования G20 как экономического форума, сообщает портал VOI.В среду после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо пресс-служба Кремля сообщила, что Россия высоко оценивает конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства G20.Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Файзасия прокомментировала заявление Кремля."Высокая оценка с российской стороны является отражением хороших двусторонних отношений между нашими странами", — заявила она в коротком сообщении в четверг."Осуществляя свое председательство в G20, Индонезия придерживается идентичности G20 как главного форума глобального экономического сотрудничества", — отметила Фаизасья.Она добавила, что Индонезия "продолжает делать все возможное для всех приглашенных делегатов".Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.
https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html
https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802355910_185:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_eaad8a9447ac90f70b1953c37e9f60ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, индонезия, россия, бали, джоко видодо, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Владимир Путин, Индонезия, Россия, Бали, Джоко Видодо, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией
МИД Индонезии назвал оценку Россией ее председательства в G20 признаком хороших отношений