https://ria.ru/20221103/otsenka-1829055169.html

Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией

Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2022

Индонезия подчеркнула состояние хороших отношений с Россией

Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:10

2022-11-03T17:10

2022-11-03T17:10

владимир путин

индонезия

россия

бали

джоко видодо

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что высокая оценка Россией председательства Индонезии в G20 является признаком хороших отношений между двумя странами, а также неизменности позиционирования G20 как экономического форума, сообщает портал VOI.В среду после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо пресс-служба Кремля сообщила, что Россия высоко оценивает конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства G20.Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Файзасия прокомментировала заявление Кремля."Высокая оценка с российской стороны является отражением хороших двусторонних отношений между нашими странами", — заявила она в коротком сообщении в четверг."Осуществляя свое председательство в G20, Индонезия придерживается идентичности G20 как главного форума глобального экономического сотрудничества", — отметила Фаизасья.Она добавила, что Индонезия "продолжает делать все возможное для всех приглашенных делегатов".Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.

https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html

https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html

индонезия

россия

бали

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владимир путин, индонезия, россия, бали, джоко видодо, большая двадцатка, саммит g20, в мире