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В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:15
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти."Давайте все-таки мои коллеги из Министерства иностранных дел будут комментировать заявление Госдепа", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, государственный департамент сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Дмитрий Песков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию
Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР