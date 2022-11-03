Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:15
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти."Давайте все-таки мои коллеги из Министерства иностранных дел будут комментировать заявление Госдепа", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, государственный департамент сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Дмитрий Песков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:15 03.11.2022
 
В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию

Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти.
"Давайте все-таки мои коллеги из Министерства иностранных дел будут комментировать заявление Госдепа", - сказал Песков.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:23Специальная военная операция на Украине
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России
 
В миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала