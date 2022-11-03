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В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию

В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию - РИА Новости, 03.11.2022

В Кремле отреагировали на заявление США о поставках оружия из КНДР в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:15

2022-11-03T13:15

2022-11-03T13:15

в мире

россия

сша

государственный департамент сша

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о заявлении США по пресечению поставок оружия из КНДР.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти."Давайте все-таки мои коллеги из Министерства иностранных дел будут комментировать заявление Госдепа", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, государственный департамент сша, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)