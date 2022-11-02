https://ria.ru/20221102/postavki-1828822611.html

США попытаются пресечь "поставки оружия" из КНДР в Россию, заявил Госдеп

США попытаются пресечь "поставки оружия" из КНДР в Россию, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.11.2022

США попытаются пресечь "поставки оружия" из КНДР в Россию, заявил Госдеп

США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:19

2022-11-02T23:19

2022-11-02T23:19

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США намерены задействовать все имеющиеся у них возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в РФ, и призывают вмешаться страны с рычагами влияния на северокорейские власти, сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее в среду координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Еще в сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали подобные сообщения, заявляя, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, а необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна."Точно так же, как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, мы будем делать то же самое в отношении поставок оружия из КНДР в Россию. Есть существующие санкционные механизмы, мы посмотрим на дополнительные инструменты и полномочия, которые могли бы быть задействованы", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.Власти США утверждают, что КНДР якобы маскирует боеприпасы, предназначенные для России, под поставки в страны Северной Африки и Ближнего Востока."Мы продолжим изучать возможности привлечения к ответу КНДР не только за программы оружия массового поражения и баллистических ракет, но и за продолжающиеся поставки оружия России", - сказал Прайс."Мы считаем, что странам по всему миру и особенно странам, у которых есть рычаги влияния на режим в КНДР, которыми не обладают США, всем ответственным странам и, конечно, постоянным членам Совета Безопасности ООН, надлежит в полном объеме применять санкции, которые единогласно согласовал сам же Совет Безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html

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в мире, россия, нед прайс, джон кирби, сша, украина, оон