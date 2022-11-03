https://ria.ru/20221103/orden-1829027243.html

Путин вручил Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручил Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.11.2022

Путин вручил Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин вручил председателю Народного совета национального собрания Туркмении, экс-президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову орден "За... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:15

2022-11-03T16:15

2022-11-03T17:10

россия

владимир путин

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил председателю Народного совета национального собрания Туркмении, экс-президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Торжественная церемония вручения высокой награды состоялась в Кремле.Указ о награждении Бердымухамедова "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном" Путин подписал в августе этого года."Имея ввиду все ... эти достижения, Вы знаете, мы приняли решение о награждении Вас государственной наградой России за заслуги перед Отечеством IV степени. Это очень высокая награда. Она полностью соответствует тому вкладу, который был сделан Вами в развитие наших межгосударственных связей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221103/putin-1829032042.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, в мире