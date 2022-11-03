https://ria.ru/20221103/oon-1829045719.html

Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России

Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 03.11.2022

Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта удобрений РФ – мир нуждается в полном использовании экспортных возможностей России. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:47

2022-11-03T16:47

2022-11-03T16:48

экономика

антониу гутерреш

владимир путин

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россия

украина

турция

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта удобрений РФ – мир нуждается в полном использовании экспортных возможностей России."Теперь, когда инициатива ("черноморская зерновая инициатива" - ред.) полностью возобновлена, я призываю все стороны сосредоточить усилия на двух направлениях. Во-первых, - с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, - с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Гутерреш журналистам.Он признался, что полностью привержен вместе со всей системой ООН достижению обеих этих целей."Миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины через Черное море. Миру нужны скоординированные усилия, чтобы срочно решить проблему кризиса на мировом рынке удобрений и в полной мере использовать экспортные возможности России", - добавил он.Как указал генсек, нехватка удобрений уже затрагивает фермеров по всему миру. "Мы не можем допустить, чтобы глобальная нехватка удобрений превратилась в глобальную нехватку продовольствия", - отметил Гутерреш.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/vozvrat-1828758887.html

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828674454.html

https://ria.ru/20221103/rezolyutsiya-1828844548.html

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экономика, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, турция, оон