Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/oon-1829045719.html
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России - РИА Новости, 03.11.2022
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта удобрений РФ – мир нуждается в полном использовании экспортных возможностей России. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:47
2022-11-03T16:48
экономика
антониу гутерреш
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e05ff414bd36e6d0c6fbf5e2d605fec.jpg
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта удобрений РФ – мир нуждается в полном использовании экспортных возможностей России."Теперь, когда инициатива ("черноморская зерновая инициатива" - ред.) полностью возобновлена, я призываю все стороны сосредоточить усилия на двух направлениях. Во-первых, - с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, - с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Гутерреш журналистам.Он признался, что полностью привержен вместе со всей системой ООН достижению обеих этих целей."Миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины через Черное море. Миру нужны скоординированные усилия, чтобы срочно решить проблему кризиса на мировом рынке удобрений и в полной мере использовать экспортные возможности России", - добавил он.Как указал генсек, нехватка удобрений уже затрагивает фермеров по всему миру. "Мы не можем допустить, чтобы глобальная нехватка удобрений превратилась в глобальную нехватку продовольствия", - отметил Гутерреш.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/vozvrat-1828758887.html
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828674454.html
https://ria.ru/20221103/rezolyutsiya-1828844548.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22b6e8ec08184b5abcf69089bd85e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, турция, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, Турция, ООН
16:47 03.11.2022 (обновлено: 16:48 03.11.2022)
 
Генсек ООН призвал снять препятствия для экспорта удобрений из России

Генсек ООН Гутерреш: необходимо снять препятствия для экспорта российских удобрений

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал снять препятствия для экспорта удобрений РФ – мир нуждается в полном использовании экспортных возможностей России.
"Теперь, когда инициатива ("черноморская зерновая инициатива" - ред.) полностью возобновлена, я призываю все стороны сосредоточить усилия на двух направлениях. Во-первых, - с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, - с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал Гутерреш журналистам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 18:24
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
Он признался, что полностью привержен вместе со всей системой ООН достижению обеих этих целей.
"Миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины через Черное море. Миру нужны скоординированные усилия, чтобы срочно решить проблему кризиса на мировом рынке удобрений и в полной мере использовать экспортные возможности России", - добавил он.
Как указал генсек, нехватка удобрений уже затрагивает фермеров по всему миру. "Мы не можем допустить, чтобы глобальная нехватка удобрений превратилась в глобальную нехватку продовольствия", - отметил Гутерреш.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 14:33
В ООН поприветствовали возвращение России к зерновой сделке
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 05:20
СБ ООН не принял резолюцию Москвы о биологической деятельности на Украине
 
ЭкономикаАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаТурцияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала