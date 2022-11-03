https://ria.ru/20221103/oon-1828838623.html
Пригласивший Путина конгрессмен США: ООН молчит в ситуации вокруг Украины
Пригласивший Путина конгрессмен США: ООН молчит в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.11.2022
Пригласивший Путина конгрессмен США: ООН молчит в ситуации вокруг Украины
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T03:24
2022-11-03T03:24
2022-11-03T04:38
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны, а призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации "демонстративно безмолвствует"."Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует", - заявил РИА Новости конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.Госар также сообщил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не получен. Опубликованное письмо к лидерам РФ и Украины содержит "далеко не полный план", признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
https://ria.ru/20221103/oon-1828828532.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, аризона, украина, конгресс сша, оон
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Аризона, Украина, Конгресс США, ООН
03:24 03.11.2022 (обновлено: 04:38 03.11.2022)
Пригласивший Путина конгрессмен США: ООН молчит в ситуации вокруг Украины
Пригласивший Путина конгрессмен Госар заявил, что ООН молчит в ситуации вокруг Украины
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны, а призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации "демонстративно безмолвствует".
"Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует", - заявил РИА Новости конгрессмен, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.
Госар также сообщил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не получен. Опубликованное письмо к лидерам РФ и Украины
содержит "далеко не полный план", признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".
Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.