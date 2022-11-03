https://ria.ru/20221103/oon-1828834485.html

Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО

Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО - РИА Новости, 03.11.2022

Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО

Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:13

2022-11-03T02:13

2022-11-03T02:13

в мире

линда томас-гринфилд

игорь кириллов

россия

сша

украина

совет безопасности оон

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg

ООН, 3 ноя – РИА Новости. Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН.Полянский напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Соединенные Штаты проголосовали против этой резолюции, потому что она якобы "основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности". По ее словам, США полностью выполняют свои обязательства по КБТО.Постпреды Британии и Франции также повторили тезис о том, что обвинения России в адрес США и Киева беспочвенны.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html

https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, линда томас-гринфилд, игорь кириллов, россия, сша, украина, совет безопасности оон, войска рхбз, оон, дмитрий полянский