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Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО - РИА Новости, 03.11.2022
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Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО
Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО - РИА Новости, 03.11.2022
Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО
Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:13
2022-11-03T02:13
в мире
линда томас-гринфилд
игорь кириллов
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совет безопасности оон
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН.Полянский напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Соединенные Штаты проголосовали против этой резолюции, потому что она якобы "основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности". По ее словам, США полностью выполняют свои обязательства по КБТО.Постпреды Британии и Франции также повторили тезис о том, что обвинения России в адрес США и Киева беспочвенны.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html
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в мире, линда томас-гринфилд, игорь кириллов, россия, сша, украина, совет безопасности оон, войска рхбз, оон, дмитрий полянский
В мире, Линда Томас-Гринфилд, Игорь Кириллов, Россия, США, Украина, Совет Безопасности ООН, Войска РХБЗ, ООН, Дмитрий Полянский
02:13 03.11.2022
 
Полянский заявил, что Запад не намерен выполнять положения КБТО

Полянский: Запад не намерен сотрудничать в расследовании биодеятельности на Украине

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Страны Запада в СБ ООН дали понять, что не намерены выполнять положения Конвенции о биологическом оружии (КБТО), обязывающие страны сотрудничать с расследованиями случаев нарушения конвенции, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. За резолюцию голосовали РФ и Китай. Против были США, Франция и Великобритания. Остальные страны воздержались. Таким образом, Совбез по сути не дал задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО.
Совбез ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
00:40
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН.
Полянский напомнил, что, согласно положениям КБТО, "каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом безопасности в соответствии с положениями устава ООН на основании жалобы, полученной советом".
"В ходе работы над проектом нашей резолюции западные страны всячески демонстрировали, что закон для них не писан и выполнять это положение они не намерены. Ради этого они готовы растоптать любые нормы и попрать любые правила. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет", - подчеркнул Полянский.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, заявила, что Соединенные Штаты проголосовали против этой резолюции, потому что она якобы "основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности". По ее словам, США полностью выполняют свои обязательства по КБТО.
Постпреды Британии и Франции также повторили тезис о том, что обвинения России в адрес США и Киева беспочвенны.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
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