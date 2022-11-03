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Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН - РИА Новости, 03.11.2022
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Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН
Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН - РИА Новости, 03.11.2022
Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН
Проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:23
2022-11-03T07:06
в мире
гэн шуан
россия
китай
киев
совет безопасности оон
оон
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе военно-биологической деятельности на Украине не следовало блокировать, заявил на заседании Совбеза зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан."С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен", — сказал Гэн Шуан.По мнению Китая, любые свидетельства или улики, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества и требуют подробных ответов и разъяснений вовлеченных сторон. "К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов", — указал он."Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России", — добавил он.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО. СБ ООН не принял соответствующий проект резолюции РФ.
https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html
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в мире, гэн шуан, россия, китай, киев, совет безопасности оон, оон
В мире, Гэн Шуан, Россия, Китай, Киев, Совет Безопасности ООН, ООН
01:23 03.11.2022 (обновлено: 07:06 03.11.2022)
 
Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН

Зампостпреда КНР Шуан: СБ ООН не следовало блокировать резолюцию России по биолабораториям

© AP Photo / Andy WongГэн Шуан в Пекине
Гэн Шуан в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ООН, 3 ноя — РИА Новости. Проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе военно-биологической деятельности на Украине не следовало блокировать, заявил на заседании Совбеза зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан.
"С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен", — сказал Гэн Шуан.
Совбез ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
00:40
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
По мнению Китая, любые свидетельства или улики, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества и требуют подробных ответов и разъяснений вовлеченных сторон. "К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов", — указал он.

"Таким образом, пользуясь своим правом страны-члена КБТО и в соответствии со Статьей 6 Конвенции, Россия подала жалобу в СБ и запросила запустить расследование. Это оправдано и легитимно, и не должно было быть заблокировано", — подчеркнул Гэн Шуан.

"Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России", — добавил он.
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО. СБ ООН не принял соответствующий проект резолюции РФ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
00:24
Полянский: вопросы к США и Киеву по их военно-биологической работе остаются
 
В миреГэн ШуанРоссияКитайКиевСовет Безопасности ООНООН
 
 
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