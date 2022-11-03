https://ria.ru/20221103/oon-1828832280.html

Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН

Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН - РИА Новости, 03.11.2022

Китайский дипломат прокомментировал блокировку российской резолюции в ООН

Проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:23

2022-11-03T01:23

2022-11-03T07:06

в мире

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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Проект российской резолюции в СБ ООН о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе военно-биологической деятельности на Украине не следовало блокировать, заявил на заседании Совбеза зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан."С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен", — сказал Гэн Шуан.По мнению Китая, любые свидетельства или улики, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества и требуют подробных ответов и разъяснений вовлеченных сторон. "К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов", — указал он."Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России", — добавил он.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН". Ранее Россия подала такую жалобу в СБ ООН и внесла проект резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Киевом и США обязательств в рамках КБТО. СБ ООН не принял соответствующий проект резолюции РФ.

https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html

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россия

китай

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в мире, гэн шуан, россия, китай, киев, совет безопасности оон, оон