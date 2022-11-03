00:40 03.11.2022 (обновлено: 02:02 03.11.2022)
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
Полянский: Запад боится создания комиссии СБ ООН по биологической деятельности на Украине
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСовбез ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Совбез ООН. Архивное фото
ООН, 3 ноя — РИА Новости. Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения", — сказал Полянский.
Дипломат подчеркнул, все эти заключения западные представители сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы Совета безопасности и по сути подменяя своими ангажированными национальными оценками решение ключевого органа ООН.
"Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО", — заявил первый зампостпреда.
По его словам, особенно их не устраивает то, что эта комиссия должна была бы состоять из всех челнов СБ, "ведь они пытаются в одностороннем порядке принимать решение за все международное сообщество".
"Другие формы международного сотрудничества их не устраивают, так как они не вписываются в продвигаемую концепцию так называемого порядка, основанного на правилах, который будут определять они сами", — отметил он.
Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Он уточнил, что после начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов,.