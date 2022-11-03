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Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский - РИА Новости, 03.11.2022
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Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский - РИА Новости, 03.11.2022
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский
Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:40
2022-11-03T02:02
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Накануне Совет безопасности не принял российскую резолюцию. За проект проголосовали Россия и Китай. США, Британия, Франция были против. Остальные члены Совбеза воздержались."Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения", — сказал Полянский.Дипломат подчеркнул, все эти заключения западные представители сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы Совета безопасности и по сути подменяя своими ангажированными национальными оценками решение ключевого органа ООН.По его словам, особенно их не устраивает то, что эта комиссия должна была бы состоять из всех челнов СБ, "ведь они пытаются в одностороннем порядке принимать решение за все международное сообщество"."Другие формы международного сотрудничества их не устраивают, так как они не вписываются в продвигаемую концепцию так называемого порядка, основанного на правилах, который будут определять они сами", — отметил он.Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Он уточнил, что после начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов,.
https://ria.ru/20221103/oon-1828832280.html
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в мире, россия, сша, украина, совет безопасности оон, оон, игорь кириллов, войска рхбз
В мире, Россия, США, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
00:40 03.11.2022 (обновлено: 02:02 03.11.2022)
 
Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский

Полянский: Запад боится создания комиссии СБ ООН по биологической деятельности на Украине

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСовбез ООН
Совбез ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Совбез ООН. Архивное фото
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Накануне Совет безопасности не принял российскую резолюцию. За проект проголосовали Россия и Китай. США, Британия, Франция были против. Остальные члены Совбеза воздержались.
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"Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения", — сказал Полянский.
Дипломат подчеркнул, все эти заключения западные представители сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы Совета безопасности и по сути подменяя своими ангажированными национальными оценками решение ключевого органа ООН.

"Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО", — заявил первый зампостпреда.

По его словам, особенно их не устраивает то, что эта комиссия должна была бы состоять из всех челнов СБ, "ведь они пытаются в одностороннем порядке принимать решение за все международное сообщество".
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"Другие формы международного сотрудничества их не устраивают, так как они не вписываются в продвигаемую концепцию так называемого порядка, основанного на правилах, который будут определять они сами", — отметил он.
Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Он уточнил, что после начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов,.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 23:58Специальная военная операция на Украине
Небензя: в СБ ООН Запад не сказал ничего по существу по биолабораториям
 
В миреРоссияСШАУкраинаСовет Безопасности ООНООНИгорь КирилловВойска РХБЗ
 
 
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