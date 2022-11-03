https://ria.ru/20221103/oon-1828829932.html

Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский

Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский - РИА Новости, 03.11.2022

Запад боится расследования по биологической деятельности, заявил Полянский

Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:40

2022-11-03T00:40

2022-11-03T02:02

в мире

россия

сша

украина

совет безопасности оон

оон

игорь кириллов

войска рхбз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ООН, 3 ноя — РИА Новости. Запад боится создания комиссии СБ ООН по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Накануне Совет безопасности не принял российскую резолюцию. За проект проголосовали Россия и Китай. США, Британия, Франция были против. Остальные члены Совбеза воздержались."Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения", — сказал Полянский.Дипломат подчеркнул, все эти заключения западные представители сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы Совета безопасности и по сути подменяя своими ангажированными национальными оценками решение ключевого органа ООН.По его словам, особенно их не устраивает то, что эта комиссия должна была бы состоять из всех челнов СБ, "ведь они пытаются в одностороннем порядке принимать решение за все международное сообщество"."Другие формы международного сотрудничества их не устраивают, так как они не вписываются в продвигаемую концепцию так называемого порядка, основанного на правилах, который будут определять они сами", — отметил он.Как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Он уточнил, что после начала российской специальной военной операции все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы Соединенных Штатов,.

https://ria.ru/20221103/oon-1828832280.html

https://ria.ru/20221103/oon-1828828532.html

https://ria.ru/20221027/biolaboratorii-1827385375.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, совет безопасности оон, оон, игорь кириллов, войска рхбз