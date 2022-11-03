https://ria.ru/20221103/oon-1828828807.html

Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы

Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 03.11.2022

Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы

Санкции США в отношении Кубы негативно сказались на доставке медикаментов и продуктов питания на остров, морить голодом" гражданское население запрещено... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:30

2022-11-03T00:30

2022-11-03T00:40

в мире

дональд трамп

джо байден

барак обама

сша

куба

мексика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении Кубы негативно сказались на доставке медикаментов и продуктов питания на остров, морить голодом" гражданское население запрещено международным гуманитарным правом, заявил представитель Мексики в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте, призвав немедленно прекратить экономическую и финансовую блокаду карибской страны."Мы могли наблюдать, как эмбарго повлияло на доставку медикаментов для борьбы с пандемией, а также продуктов питания для кубинского народа. Морить голодом гражданское население — еще одно действие, запрещенное международным гуманитарным правом", - заявил дипломат в ходе 26 пленарного заседания Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.В выступлении де ла Фуэнте подчеркнул, что Мексика самым решительным образом осуждает экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, введенную в течение почти 60 лет назад, а также решение применить третий раздел закона о кубинской свободе и демократической солидарности, так называемый закон Хелмса-Бертона, который ущемляет не только суверенитет кубинского народа, но и права третьих стран.США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, однако процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма. С приходом к власти Байден уже дважды продлевал все рестрикции в отношении Кубы.Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в октябре заявил, что накопленные за 60 лет потери Кубы от экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов США, из них более 6,3 миллиарда пришлись на время правления Джо Байдена.

https://ria.ru/20221027/blokada-1827218124.html

https://ria.ru/20221026/meksika-1826843105.html

сша

куба

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, джо байден, барак обама, сша, куба, мексика, оон