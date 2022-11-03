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Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 03.11.2022
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Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы
Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы - РИА Новости, 03.11.2022
Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы
Санкции США в отношении Кубы негативно сказались на доставке медикаментов и продуктов питания на остров, морить голодом" гражданское население запрещено... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:30
2022-11-03T00:40
в мире
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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении Кубы негативно сказались на доставке медикаментов и продуктов питания на остров, морить голодом" гражданское население запрещено международным гуманитарным правом, заявил представитель Мексики в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте, призвав немедленно прекратить экономическую и финансовую блокаду карибской страны."Мы могли наблюдать, как эмбарго повлияло на доставку медикаментов для борьбы с пандемией, а также продуктов питания для кубинского народа. Морить голодом гражданское население — еще одно действие, запрещенное международным гуманитарным правом", - заявил дипломат в ходе 26 пленарного заседания Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.В выступлении де ла Фуэнте подчеркнул, что Мексика самым решительным образом осуждает экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, введенную в течение почти 60 лет назад, а также решение применить третий раздел закона о кубинской свободе и демократической солидарности, так называемый закон Хелмса-Бертона, который ущемляет не только суверенитет кубинского народа, но и права третьих стран.США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, однако процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма. С приходом к власти Байден уже дважды продлевал все рестрикции в отношении Кубы.Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в октябре заявил, что накопленные за 60 лет потери Кубы от экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов США, из них более 6,3 миллиарда пришлись на время правления Джо Байдена.
https://ria.ru/20221027/blokada-1827218124.html
https://ria.ru/20221026/meksika-1826843105.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, барак обама, сша, куба, мексика, оон
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, США, Куба, Мексика, ООН
00:30 03.11.2022 (обновлено: 00:40 03.11.2022)
 
Представитель Мексики в ООН призвал прекратить блокаду Кубы

Представитель Мексики в ООН призвал США немедленно прекратить экономическую и блокаду Кубы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении Кубы негативно сказались на доставке медикаментов и продуктов питания на остров, морить голодом" гражданское население запрещено международным гуманитарным правом, заявил представитель Мексики в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте, призвав немедленно прекратить экономическую и финансовую блокаду карибской страны.
"Мы могли наблюдать, как эмбарго повлияло на доставку медикаментов для борьбы с пандемией, а также продуктов питания для кубинского народа. Морить голодом гражданское население — еще одно действие, запрещенное международным гуманитарным правом", - заявил дипломат в ходе 26 пленарного заседания Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.
Куба - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:28
Главы МИД стран СЕЛАК потребовали прекратить блокаду Кубы
В выступлении де ла Фуэнте подчеркнул, что Мексика самым решительным образом осуждает экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы, введенную в течение почти 60 лет назад, а также решение применить третий раздел закона о кубинской свободе и демократической солидарности, так называемый закон Хелмса-Бертона, который ущемляет не только суверенитет кубинского народа, но и права третьих стран.
"Моя страна считает, что не должно быть никаких санкций, кроме тех, которые решает принять Совет Безопасности ООН. Генеральная ассамблея, со своей стороны, должна потребовать, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили экономическую и финансовую блокаду Кубы", - добавил представитель Мексики.
США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, однако процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма. С приходом к власти Байден уже дважды продлевал все рестрикции в отношении Кубы.
Глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в октябре заявил, что накопленные за 60 лет потери Кубы от экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов США, из них более 6,3 миллиарда пришлись на время правления Джо Байдена.
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