Полянский: вопросы к США и Киеву по их военно-биологической работе остаются
Полянский: вопросы к США и Украине по их военно-биологической деятельности остаются
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на Украине остаются, Россия продолжит действовать в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО) для установления всех фактов, связанных с нарушением Вашингтоном и Киевом КБТО, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине,
"Мы крайне разочарованы тем, что сегодня Совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО", - сказал Полянский.
"Вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснения. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО и прилагать необходимые усилия для установления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории", - подчеркнул он.
По его словам, за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
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