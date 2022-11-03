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Полянский: вопросы к США и Киеву по их военно-биологической работе остаются

Полянский: вопросы к США и Киеву по их военно-биологической работе остаются - РИА Новости, 03.11.2022

Полянский: вопросы к США и Киеву по их военно-биологической работе остаются

Вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на Украине остаются, Россия продолжит действовать в рамках Конвенции о... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:24

2022-11-03T00:24

2022-11-03T00:24

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дмитрий полянский

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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Вопросы к Вашингтону и Киеву в контексте их военно-биологической деятельности на Украине остаются, Россия продолжит действовать в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО) для установления всех фактов, связанных с нарушением Вашингтоном и Киевом КБТО, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее СБ ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине,"Вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснения. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО и прилагать необходимые усилия для установления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории", - подчеркнул он.По его словам, за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.

https://ria.ru/20221025/ugroza-1826765580.html

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в мире, украина, россия, совет безопасности оон, оон, дмитрий полянский