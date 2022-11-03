Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли крупные города Донецкой агломерации: Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.37 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.38 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.