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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/obstrel-1829097985.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли крупные города Донецкой агломерации: Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:18
2022-11-03T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
горловка
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли крупные города Донецкой агломерации: Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.37 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.38 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.&nbsp; Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221103/donetsk-1829034922.html
https://ria.ru/20221102/obstrel-1828686488.html
донецк
макеевка
горловка
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в мире, донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Стирол, СЦКК
19:18 03.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли крупные города Донецкой агломерации: Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.16 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.37 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 18.38 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 16:27Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.  Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела села Гуево в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:16Специальная военная операция на Украине
При обстреле села в Курской области со стороны ВСУ пострадали пять человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаГорловкаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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