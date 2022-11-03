https://ria.ru/20221103/obstrel-1829015320.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 20 снарядов

Украинские войска выпустили по территории ДНР 20 снарядов - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 20 снарядов

Украинские войска выпустили в четверг по территории Донецкой Народной Республики 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:51

2022-11-03T15:51

2022-11-03T15:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по территории Донецкой Народной Республики 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.10 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.20 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.11 мск войска Украины выпустили по Яковлевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/koreya-1829014693.html

донецкая народная республика

украина

донецк

россия

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия