https://ria.ru/20221103/obstrel-1828885719.html
Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела
Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела - РИА Новости, 03.11.2022
Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела
Здание администрации Голой Пристани в Херсонской области разрушено после ночного обстрела украинскими войсками, пострадавших нет, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:58
2022-11-03T10:58
2022-11-03T12:20
специальная военная операция на украине
херсон
безопасность
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Здание администрации Голой Пристани в Херсонской области разрушено после ночного обстрела украинскими войсками, пострадавших нет, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Ночью был обстрел здания администрации Голой Пристани. Никто не пострадал, так как обстрел был ночью, но здание разрушено", - сказал Стремоусов на видео, размещенном в его Telegram-канале.На кадрах видно, что здание очень сильно повреждено, часть стен и кровля разрушены, разбиты все окна.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:58 03.11.2022 (обновлено: 12:20 03.11.2022)
Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела
Стремоусов: здание администрации Голой Пристани разрушилось после ночного обстрела ВСУ