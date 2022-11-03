https://ria.ru/20221103/obstrel-1828885719.html

Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела

Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела - РИА Новости, 03.11.2022

Здание администрации Голой Пристани под Херсоном разрушилось после обстрела

Здание администрации Голой Пристани в Херсонской области разрушено после ночного обстрела украинскими войсками, пострадавших нет, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:58

2022-11-03T10:58

2022-11-03T12:20

специальная военная операция на украине

херсон

безопасность

кирилл стремоусов

херсонская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Здание администрации Голой Пристани в Херсонской области разрушено после ночного обстрела украинскими войсками, пострадавших нет, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Ночью был обстрел здания администрации Голой Пристани. Никто не пострадал, так как обстрел был ночью, но здание разрушено", - сказал Стремоусов на видео, размещенном в его Telegram-канале.На кадрах видно, что здание очень сильно повреждено, часть стен и кровля разрушены, разбиты все окна.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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