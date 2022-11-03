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Замглавы администрации Путина призвал к консолидации общества - РИА Новости, 03.11.2022
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Замглавы администрации Путина призвал к консолидации общества
Замглавы администрации Путина призвал к консолидации общества - РИА Новости, 03.11.2022
Замглавы администрации Путина призвал к консолидации общества
В это непростое время, когда "РФ практически в одиночку воюет с мировым злом", как никогда требуется консолидация общества, заявил замруководителя администрации РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:25
2022-11-03T13:50
общество
магомедсалам магомедов
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В это непростое время, когда "РФ практически в одиночку воюет с мировым злом", как никогда требуется консолидация общества, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов."Время непростое, время сложное. Наша страна сегодня практически в одиночку воюет с мировым злом, неонацистами, фашистами. И в этой борьбе как никогда нам нужна консолидация нашего российского общества, единство российского народа", - сказал Магомедов, выступая перед началом международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Он подчеркнул, что такие акции, как "Большой этнографический диктант", призваны укреплять единство страны.По словам Магомедова, недруги России считают межнациональные отношения ее слабым местом, и поэтому "сознательно и очень массированно" ведут атаку по этому направлению. Чтобы им противостоять, необходимо работать над национальной политикой в регионах."Необходимо каждому на своем участке - обращаюсь, в первую очередь, опять-таки к коллегам из регионов - детально проанализировать эффективность работы, определить, какие дополнительные меры необходимо принять, чтобы адекватно и эффективно реагировать на формирующиеся новые и усиливающиеся прежние вызовы, угрозы в нашей сфере", - объяснил замглавы администрации президента.ФАДН в период с 3 по 8 ноября 2022 года проводит ежегодную международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Традиционно проведение диктанта приурочено к Дню народного единства.Просветительская акция проходит уже в седьмой раз. Принять участие может любой желающий в онлайн- и офлайн-форматах. Акция будет доступна на русском, английском и испанском языках. Цель проведения диктанта - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. В этом году в диктанте присутствует новый вид вопросов для площадок за пределами РФ, посвященный местам, связанными с российским государством и русскими путешественниками, оказавшими свое влияние за рубежом.В 2021 году "Большой этнографический диктант" написали свыше 26 миллиона человек из 95 стран.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822730333.html
https://ria.ru/20220906/putin-1814738129.html
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общество, магомедсалам магомедов, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Магомедсалам Магомедов, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
12:25 03.11.2022 (обновлено: 13:50 03.11.2022)
 
Замглавы администрации Путина призвал к консолидации общества

Замглавы администрации Путина Магомедов заявил, что единство народа нужно как никогда

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В это непростое время, когда "РФ практически в одиночку воюет с мировым злом", как никогда требуется консолидация общества, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
"Время непростое, время сложное. Наша страна сегодня практически в одиночку воюет с мировым злом, неонацистами, фашистами. И в этой борьбе как никогда нам нужна консолидация нашего российского общества, единство российского народа", - сказал Магомедов, выступая перед началом международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". Он подчеркнул, что такие акции, как "Большой этнографический диктант", призваны укреплять единство страны.
По словам Магомедова, недруги России считают межнациональные отношения ее слабым местом, и поэтому "сознательно и очень массированно" ведут атаку по этому направлению. Чтобы им противостоять, необходимо работать над национальной политикой в регионах.
"Необходимо каждому на своем участке - обращаюсь, в первую очередь, опять-таки к коллегам из регионов - детально проанализировать эффективность работы, определить, какие дополнительные меры необходимо принять, чтобы адекватно и эффективно реагировать на формирующиеся новые и усиливающиеся прежние вызовы, угрозы в нашей сфере", - объяснил замглавы администрации президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:14
Путин заявил, что санкции требуют консолидации и сплоченности общества
ФАДН в период с 3 по 8 ноября 2022 года проводит ежегодную международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Традиционно проведение диктанта приурочено к Дню народного единства.
Просветительская акция проходит уже в седьмой раз. Принять участие может любой желающий в онлайн- и офлайн-форматах. Акция будет доступна на русском, английском и испанском языках. Цель проведения диктанта - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. В этом году в диктанте присутствует новый вид вопросов для площадок за пределами РФ, посвященный местам, связанными с российским государством и русскими путешественниками, оказавшими свое влияние за рубежом.
В 2021 году "Большой этнографический диктант" написали свыше 26 миллиона человек из 95 стран.
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6 сентября, 09:35
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ОбществоМагомедсалам МагомедовРоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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