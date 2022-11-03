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В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" - РИА Новости, 03.11.2022
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"
В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:12
2022-11-03T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time."Памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне", — отмечается в Telegram-канале издания.Там также опубликовали видео и фото последствий взрыва, где показано, что обелиск превратился в груду камней.Накануне в Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II. На голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
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в мире, николаев (украина), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:12 03.11.2022 (обновлено: 14:12 03.11.2022)
 
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

Украинское издание Klymenko.Time сообщило о взрыве обелиска "Родина-мать" в Николаеве

© Фото : Интернет-газета "Новости N"Камни на месте уничтоженного обелиска "Родина-мать" в мемориальном сквере города Николаева
Камни на месте уничтоженного обелиска Родина-мать в мемориальном сквере города Николаева - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Интернет-газета "Новости N"
Камни на месте уничтоженного обелиска "Родина-мать" в мемориальном сквере города Николаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time.
"Памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне", — отмечается в Telegram-канале издания.
Мемориалы российских городов-героев на Аллее славы в Одессе
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Там также опубликовали видео и фото последствий взрыва, где показано, что обелиск превратился в груду камней.
Накануне в Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II. На голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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