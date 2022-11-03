https://ria.ru/20221103/nikolaev-1828893560.html

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" - РИА Новости, 03.11.2022

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"

В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:12

2022-11-03T11:12

2022-11-03T14:12

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time."Памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне", — отмечается в Telegram-канале издания.Там также опубликовали видео и фото последствий взрыва, где показано, что обелиск превратился в груду камней.Накануне в Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II. На голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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