https://ria.ru/20221103/nikolaev-1828893560.html
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать" - РИА Новости, 03.11.2022
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"
В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:12
2022-11-03T11:12
2022-11-03T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Николаеве взорвали монумент "Родина-мать", сообщило украинское издание Klymenko.Time."Памятник располагался в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй мировой войне", — отмечается в Telegram-канале издания.Там также опубликовали видео и фото последствий взрыва, где показано, что обелиск превратился в груду камней.Накануне в Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II. На голову постамента надели красный колпак, а в руку ей вложили петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим ведет борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, ситуация в днр и лнр
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11:12 03.11.2022 (обновлено: 14:12 03.11.2022)
В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать"
Украинское издание Klymenko.Time сообщило о взрыве обелиска "Родина-мать" в Николаеве