https://ria.ru/20221103/netesov-1828932364.html

Владимир Нетесов: соцсфера остается приоритетом работы Воронежской облдумы

Владимир Нетесов: соцсфера остается приоритетом работы Воронежской облдумы - РИА Новости, 03.11.2022

Владимир Нетесов: соцсфера остается приоритетом работы Воронежской облдумы

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал РИА Новости о наиболее важных законодательных инициативах социальной направленности,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:52

2022-11-03T12:52

2022-11-03T12:52

воронежская область

воронежская областная дума

воронежская область

владимир нетесов

общество

интервью

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Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал РИА Новости о наиболее важных законодательных инициативах социальной направленности, рассмотренных региональным парламентом в 2022 году.– Владимир Иванович, текущий год уже вместил в себя множество событий, в основном геополитических. Как это отражается на законодательном процессе и в целом депутатской деятельности?- Безусловно, парламентарии скорректировали свою работу, в том числе, с учетом прибытия в наш регион большого числа эвакуированных. Депутаты с первых дней оперативно подключились к оказанию помощи семьям, проживающим, в частности, в пунктах временного размещения. Они постоянно помогают им с решением возникающих бытовых вопросов.В остальном деятельность парламентариев ведется в прежнем режиме. По числу законодательных инициатив в этом году мы даже прибавили: приоритетов много, каждый комитет, фракция и депутат имеет значительный список предложений и наказов избирателей. Что касается эффективности принимаемых законов, то здесь оценку дадут избиратели.- Какие законы, принятые Воронежской областной думой в рамках весенней и осенней сессии Вы бы могли выделить особо?- Весной депутаты единогласно поддержали закон "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет на территории Воронежской области". Благодаря этому решению сегодня создалась непрерывная линейка выплат, начиная от периода беременности и заканчивая исполнением ребенку 17 лет, для семей с детьми, имеющих небольшие доходы. Для реализации закона в регионе в 2022 году заложено более 4,8 миллиарда рублей.Также группой депутатов был разработан законопроект, устранивший правовой пробел при предоставлении коммунальных льгот жителям старшего поколения, проживающим в сельской местности. Благодаря изменениям, льготы по оплате коммунальных услуг в размере 100% будут получать при выходе на пенсию не только педагоги, медработники и работники культуры, но и бывшие специалисты в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта, которые работали на селе и продолжают там проживать.Усилена в регионе и поддержка многодетных семей. В рамках последнего заседания регионального парламента было существенно расширено число многодетных семей, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога. Если ранее от уплаты налога на авто и другую технику в регионе освобождались семьи, где воспитываются пять и более несовершеннолетних детей, то теперь это и семьи с тремя и более детьми. По оценкам профильного департамента, льгота распространяется примерно на 20 тысяч таких семей в Воронежской области.– В течение года депутаты несколько раз корректировали региональный закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта"…- Все эти изменения продиктованы логикой применения закона. Как показала практика, соцконтракт стал действительно эффективной мер господдержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.В частности, парламентарии одобрили увеличили размер выплат по ряду направлений. По предпринимательской деятельности максимальный размер выплат увеличился с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Задача социального контракта — не просто предоставить материальную помощь, а способствовать появлению постоянного источника дохода. По данным статистики, после заключения контракта более 40% семей перестали относиться к категории малоимущих, среднедушевой доход остальных также вырос и имеются условия для его дальнейшего увеличения. В 2022 году в регионе планируется заключить почти 3,5 тысячи социальных контрактов.

https://ria.ru/20220919/stroitelstvo-1817953893.html

https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825693955.html

https://ria.ru/20220920/sotspodderzhka-1818230133.html

https://ria.ru/20221025/lgoty-1826711466.html

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Алёна Пава

воронежская областная дума, воронежская область, владимир нетесов, общество, интервью