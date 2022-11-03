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Британия запретит услуги по перевозке российской нефти по цене выше лимита

Британия запретит услуги по перевозке российской нефти по цене выше лимита - РИА Новости, 03.11.2022

Британия запретит услуги по перевозке российской нефти по цене выше лимита

Британия с 5 декабря запретит использование услуг своих судов и компаний, в том числе в сфере страхования, для перевозки российской нефти по цене выше лимита, о РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:52

2022-11-03T23:52

2022-11-03T23:52

экономика

цены на нефть

джо байден

джанет йеллен

владимир путин

австралия

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Британия с 5 декабря запретит использование услуг своих судов и компаний, в том числе в сфере страхования, для перевозки российской нефти по цене выше лимита, о котором договорились G7 и Австралия, сообщает британский минфин.Согласно заявлению минфина, под ограничения подпадают страхование, брокерские услуги и услуги по перевозке нефти. Отмечается, что уровень предельной цены будет определен Коалицией "в установленном порядке".Летом страны Запада начали обсуждать идею потолка цен на российскую нефть, одним из инициаторов выступили США.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Минфин США предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. В октябре Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цен на российскую нефть, планируя смягчить условия применения ограничений. Министр финансов США Джанет Йеллен предлагала установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824667803.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джо байден, джанет йеллен, владимир путин, австралия, россия, сша, g7, министерство финансов сша