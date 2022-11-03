https://ria.ru/20221103/nato-1828902393.html

Американский полковник указал на крупный просчет США в отношении ВС России

Американский полковник указал на крупный просчет США в отношении ВС России - РИА Новости, 03.11.2022

Американский полковник указал на крупный просчет США в отношении ВС России

США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России, вмешиваясь в ситуацию на Украине, написал в статье для издания The American Conservative бывший РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:28

2022-11-03T11:28

2022-11-03T20:36

джо байден

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политика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США и их союзникам не следует недооценивать военную мощь России, вмешиваясь в ситуацию на Украине, написал в статье для издания The American Conservative бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО, в основе которых будут американские солдаты, против России", — говорится в статье.Но автор сомневается в том, что такая коалиция будет способна собрать необходимые военные средства, чтобы получить превосходство над российской армией."Маловероятно, что традиционное американское оружие сможет одержать верх над военной мощью России. Отсутствие конкретных целей также ставит под сомнение способность НАТО победить российские силы. Важно помнить, что Москва обладает полной властью над всей армией: российские солдаты понимают, за что борются. Что касается американских генералов, то они не могут ожидать от своих союзников такой же верности. Смогут ли страны отодвинуть в сторону свои национальные интересы?" — задался вопросом полковник.По его мнению, цена провала многонациональных сил НАТО на Украине будет очень высокой."Президенту Джо Байдену и его генералам следует понимать, насколько пагубно скажется военная неудача на американском обществе после провалов Штатов в Ираке и Афганистане. Американский военный дух находится на низком уровне. Вербовка в вооруженные силы идет труднее, чем когда-либо", — подчеркнул Макгрегор, добавив, что экономические перспективы США "еще мрачнее".Помимо этого, полковник раскритиковал ядерную политику Белого дома."Вариант ядерной политики Байдена, разрешающий превентивный удар по противнику, опасен и разрушителен не только для Америки, но и для ее союзников", — заключил Макгрегор.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Об этом заявляло и руководство Североатлантического альянса. При этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус допустил, что США и их союзники могут вмешаться в конфликт, но не как сила НАТО, а как многонациональный контингент под американским руководством.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватит ума не предпринимать подобных шагов.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828854995.html

https://ria.ru/20221103/kitay-1828862533.html

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украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, владимир путин, сша, украина, россия, нато, политика