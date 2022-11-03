https://ria.ru/20221103/nalog-1829137465.html

В Греции сверхприбыли энергокомпаний обложили 90-процентным налогом

В Греции сверхприбыли энергокомпаний обложили 90-процентным налогом - РИА Новости, 03.11.2022

В Греции сверхприбыли энергокомпаний обложили 90-процентным налогом

Власти Греции задним числом облагают 90-процентным налогом сверхдоходы энергетических компаний, за период с октября 2021 года по июнь 2022 года им придется... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:00

2022-11-03T23:00

2022-11-03T23:00

кириакос мицотакис

греция

в мире

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АФИНЫ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Греции задним числом облагают 90-процентным налогом сверхдоходы энергетических компаний, за период с октября 2021 года по июнь 2022 года им придется заплатить более 373 миллионов евро, будет изъята сверхприбыль и у энергосбытовых компаний, сообщил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас."Недавно я получил заключение Управления по регулированию энергетики относительно временной суммы чрезвычайного сбора с компаний, производящих электроэнергию, на период с октября 2021 года по июнь 2022 года, которое Управление определяет в размере 373,55 млн евро. Правительство, в соответствии со своими обязательствами, немедленно приступает к ретроактивному налогообложению сверхдохода с удержанием указанной суммы", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.По словам Скрекаса, Греция первое государство-член Евросоюза, которое задним числом с октября 2021 года по июнь 2022 года облагает налогом прибыль этих компаний по ставке 90%."Деньги пойдут в Фонд энергетического перехода и будут добавлены к тем, что мы уже получили с июля 2022 года по настоящее время. Сверхдоходы, возвращенные энергетическими компаниями за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года, достигают 2,69 миллиарда евро. В середине ноября мы внесем законодательную инициативу о взыскании сверхдоходов у энергосбытовых компаний", - сообщил министр.Скрекас заявил, что с самого начала "этого большого испытания для всей Европы" правительство и лично премьер-министр Кириакос Мицотакис пообещали греческому народу, что не допустят никакой спекуляции."Мы полностью выполняем это политическое обязательство и в энергетическом секторе. Нашей главной задачей является поддержание доступных цен на потребительские счета до окончания крупного общеевропейского энергетического кризиса", - сказал Скрекас.Правительство Греции несколько месяцев выделяет значительные субсидии на оплату электроэнергии и обложило налогом в 90% сверхприбыли энергокомпаний. По данным Мицотакиса, правительство выделило около 13 миллиардов евро на поддержку жителей и бизнеса в этом году в условиях энергетического кризиса.

https://ria.ru/20221101/turisty-1828513325.html

https://ria.ru/20220914/ek-1816754557.html

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кириакос мицотакис, греция, в мире