https://ria.ru/20221103/naemnik-1828939625.html
СМИ: британский "Рэмбо" больше не хочет воевать за ВСУ
СМИ: британский "Рэмбо" больше не хочет воевать за ВСУ - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: британский "Рэмбо" больше не хочет воевать за ВСУ
Британский наемник Шариф Амин хочет вернуться домой и забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ, пишет Exxpress. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:42
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Британский наемник Шариф Амин хочет вернуться домой и забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ, пишет Exxpress."Рэмбо, как называли наемника товарищи, сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы", — написал обозреватель издания Рихард Шмитт.Он сообщил, что Амин, ветеран афганской войны, служивший в британском батальоне The Rifles, оказался в украинском госпитале после серьезных ранений, полученных при артобстреле. По мнению врачей, чьи разговоры слышал наемник, он не должен был выжить, однако их прогнозы не сбылись."Сейчас Шариф Амин хочет вернуться домой в Великобританию вместе со своей украинской подругой Еленой", — сообщил Шмитт.По данным издания, 7300 наемников из разных стран отправились воевать на Украину в составе ВСУ. Считается, что 2700 из них уже убиты, многие из тех, кто выжил, хотят вернуться домой.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за восемь месяцев ВСУ рекрутировали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 государств. Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии.
https://ria.ru/20221027/naemnik-1827070050.html
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В мире, Мария Захарова, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:04 03.11.2022 (обновлено: 13:42 03.11.2022)
СМИ: британский "Рэмбо" больше не хочет воевать за ВСУ
Британский наемник сообщил, что хочет вернуться домой после российского артобстрела