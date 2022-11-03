https://ria.ru/20221103/mosty-1828980609.html

В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов

В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов - РИА Новости, 03.11.2022

В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов

Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Пермском крае в этом году были приведены в порядок 11 мостов, сообщается на сайте губернатора РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:30

пермский край

дмитрий махонин

общество

нацпроекты

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ПЕРМЬ, 3 ноя – РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Пермском крае в этом году были приведены в порядок 11 мостов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора, ремонтные работы проводились по программе "Мосты и путепроводы", входящую в нацпроект. В этом году Пермский край участвует в ней впервые. На ее реализацию на три года выделены более 700 миллионов рублей.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей.В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что ремонт ещё одного моста в рамках нацпроекта будет завершён в соответствии с графиком в 2023 году.

https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825792132.html

пермский край

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Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, общество, нацпроекты