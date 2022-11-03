https://ria.ru/20221103/mosty-1828980609.html
В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов
В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов - РИА Новости, 03.11.2022
В Пермском крае в рамках нацпроекта за год отремонтировали 11 мостов
Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Пермском крае в этом году были приведены в порядок 11 мостов, сообщается на сайте губернатора РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:30
2022-11-03T14:30
2022-11-03T14:30
пермский край
дмитрий махонин
общество
нацпроекты
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ПЕРМЬ, 3 ноя – РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Пермском крае в этом году были приведены в порядок 11 мостов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора, ремонтные работы проводились по программе "Мосты и путепроводы", входящую в нацпроект. В этом году Пермский край участвует в ней впервые. На ее реализацию на три года выделены более 700 миллионов рублей.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей.В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что ремонт ещё одного моста в рамках нацпроекта будет завершён в соответствии с графиком в 2023 году.
https://ria.ru/20221021/blagoustroystvo-1825792132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермский край, дмитрий махонин, общество, нацпроекты
Пермский край, Дмитрий Махонин, Общество, Нацпроекты
ПЕРМЬ, 3 ноя – РИА Новости. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Пермском крае в этом году были приведены в порядок 11 мостов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В муниципалитетах в Пермском крае завершены работы по приведению в нормативное состояние мостов, ремонт которых был запланирован на 2022 год в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" <…> Всего за сезон в муниципалитетах Пермского края отремонтированы 11 мостов", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, ремонтные работы проводились по программе "Мосты и путепроводы", входящую в нацпроект. В этом году Пермский край участвует в ней впервые. На ее реализацию на три года выделены более 700 миллионов рублей.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
отмечал, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе является одним из приоритетных направлений деятельности краевых властей.
"От развития дорожной сети зависит состояние экономики и туризма, комфорт и безопасность наших жителей. Поэтому ежегодно направляем на ее поддержку серьезный региональный и федеральный ресурс", – подчеркнул Махонин.
В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что ремонт ещё одного моста в рамках нацпроекта будет завершён в соответствии с графиком в 2023 году.