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Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста
Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022
Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста, выразив надежду, что все планы будут реализованы в самое... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:02
2022-11-03T19:02
2022-11-03T19:06
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста, выразив надежду, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время."Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Я присоединяюсь к вашим словам благодарности в адрес тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время. Спасибо!" - сказал он на совещании с правительством.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, россия
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Россия
19:02 03.11.2022 (обновлено: 19:06 03.11.2022)
Путин поблагодарил всех участвующих в восстановлении Крымского моста
Путин выразил надежду, что все планы по восстановлению Крымского моста реализуют