18:55 03.11.2022 (обновлено: 20:17 03.11.2022)
Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин доложил Путину, что на Крымском мосту досматривают весь проезжающий транспорт
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.
"Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — по другой, полностью", — сообщил вице-премьер.
Сейчас на переправе уже завершили усиление пролетов и ремонт опор левой неразрушенной стороны.
"По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые", — уточнил Хуснуллин.
Также вице-премьер рассказал о нынешней ситуации на переправе.
"Движение легкового и пассажирского транспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по одной стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра транспортных средств", — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что специализированные организации круглосуточно проводят мониторинг происходящего на переправе.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
Как сообщили в ФСБ, взрыв организовало главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.