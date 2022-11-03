https://ria.ru/20221103/most-1829092949.html

Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022

Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста

Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:55

2022-11-03T18:55

2022-11-03T20:17

чп на крымском мосту

общество

марат хуснуллин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.Для разрушенной стороны в рекордные сроки изготовили и поставили 1218 тонн металлоконструкций с заводов из Тюмени, Воронежа, Кургана. Из 925 тонн уже собрали на месте пролетные изделия. С 5 по 10 ноября на переправе начнут монтаж новых строений.Сейчас на переправе уже завершили усиление пролетов и ремонт опор левой неразрушенной стороны. "По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые", — уточнил Хуснуллин.Также вице-премьер рассказал о нынешней ситуации на переправе."Движение легкового и пассажирского транспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по одной стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра транспортных средств", — сказал Хуснуллин.Он добавил, что специализированные организации круглосуточно проводят мониторинг происходящего на переправе.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.Как сообщили в ФСБ, взрыв организовало главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.

https://ria.ru/20221019/most-1825066953.html

https://ria.ru/20221103/most-1829094931.html

https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, общество, марат хуснуллин, владимир путин, россия