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Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022
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Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022
Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста
Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:55
2022-11-03T20:17
чп на крымском мосту
общество
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.Для разрушенной стороны в рекордные сроки изготовили и поставили 1218 тонн металлоконструкций с заводов из Тюмени, Воронежа, Кургана. Из 925 тонн уже собрали на месте пролетные изделия. С 5 по 10 ноября на переправе начнут монтаж новых строений.Сейчас на переправе уже завершили усиление пролетов и ремонт опор левой неразрушенной стороны. "По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые", — уточнил Хуснуллин.Также вице-премьер рассказал о нынешней ситуации на переправе."Движение легкового и пассажирского транспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по одной стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра транспортных средств", — сказал Хуснуллин.Он добавил, что специализированные организации круглосуточно проводят мониторинг происходящего на переправе.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.Как сообщили в ФСБ, взрыв организовало главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
https://ria.ru/20221019/most-1825066953.html
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чп на крымском мосту, общество, марат хуснуллин, владимир путин, россия
ЧП на Крымском мосту, Общество, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Россия
18:55 03.11.2022 (обновлено: 20:17 03.11.2022)
 
Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин доложил Путину, что на Крымском мосту досматривают весь проезжающий транспорт

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.

"Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря — по другой, полностью", — сообщил вице-премьер.

Для разрушенной стороны в рекордные сроки изготовили и поставили 1218 тонн металлоконструкций с заводов из Тюмени, Воронежа, Кургана. Из 925 тонн уже собрали на месте пролетные изделия. С 5 по 10 ноября на переправе начнут монтаж новых строений.
Сейчас на переправе уже завершили усиление пролетов и ремонт опор левой неразрушенной стороны.
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"По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые", — уточнил Хуснуллин.
Также вице-премьер рассказал о нынешней ситуации на переправе.
"Движение легкового и пассажирского транспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по одной стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра транспортных средств", — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что специализированные организации круглосуточно проводят мониторинг происходящего на переправе.
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Как сообщили в ФСБ, взрыв организовало главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России.
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