https://ria.ru/20221103/moskva-1828856243.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачно с прояснениями, без осадков, не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:50
2022-11-03T08:50
2022-11-03T08:50
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшая ночь стала второй по холоду в этом сезоне, заморозки составили минус 2 градуса. Сейчас тоже минус 2 за бортом. В течение дня тыловая часть циклона, которая определяла накануне хмурый характер погодных условий, будет постепенно уходить, и на нас начнёт оказывать влияние область повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он довольно слабый, но будет обеспечивать нас по ноябрьским меркам вполне погожими метеоусловиями, то есть будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в столице на пике дня ожидается плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4 градуса. Это на 1-2 градуса ниже, чем положено по климатической норме в этот день. Атмосферное давление будет меняться мало - 748 миллиметров ртутного столба."У нас поддерживается пока относительно холодный старт ноября. До конца недели из этого температурного режима мы не выберемся", - добавил метеоролог.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: в четверг в Москве ожидается облачность без осадков, плюс 3 градуса
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прошедшая ночь стала второй по холоду в этом сезоне, заморозки составили минус 2 градуса. Сейчас тоже минус 2 за бортом. В течение дня тыловая часть циклона, которая определяла накануне хмурый характер погодных условий, будет постепенно уходить, и на нас начнёт оказывать влияние область повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он довольно слабый, но будет обеспечивать нас по ноябрьским меркам вполне погожими метеоусловиями, то есть будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в столице на пике дня ожидается плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье
- минус 1 - плюс 4 градуса. Это на 1-2 градуса ниже, чем положено по климатической норме в этот день. Атмосферное давление будет меняться мало - 748 миллиметров ртутного столба.
"У нас поддерживается пока относительно холодный старт ноября. До конца недели из этого температурного режима мы не выберемся", - добавил метеоролог.