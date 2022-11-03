https://ria.ru/20221103/moskva-1828856243.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачно с прояснениями, без осадков, не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:50

2022-11-03T08:50

2022-11-03T08:50

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, без осадков, не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшая ночь стала второй по холоду в этом сезоне, заморозки составили минус 2 градуса. Сейчас тоже минус 2 за бортом. В течение дня тыловая часть циклона, которая определяла накануне хмурый характер погодных условий, будет постепенно уходить, и на нас начнёт оказывать влияние область повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он довольно слабый, но будет обеспечивать нас по ноябрьским меркам вполне погожими метеоусловиями, то есть будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западных румбов, не более 2-7 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в столице на пике дня ожидается плюс 1 - плюс 3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4 градуса. Это на 1-2 градуса ниже, чем положено по климатической норме в этот день. Атмосферное давление будет меняться мало - 748 миллиметров ртутного столба."У нас поддерживается пока относительно холодный старт ноября. До конца недели из этого температурного режима мы не выберемся", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221102/pogoda-1828618656.html

москва

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), погода