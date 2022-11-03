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Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2022
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Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии
Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2022
Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента в знак протеста против политического произвола, сообщила в четверг РИА... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:45
2022-11-03T11:45
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
парламент молдавии
илан шор
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента в знак протеста против политического произвола, сообщила в четверг РИА Новости вице-председатель политсилы Марина Таубер.В четверг районный суд Кишинева рассматривает запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения."Вне зависимости от того, какое будет вынесено решение, мы продолжим наши протесты. Власти пытаются обезглавить протестное движение, арестовав меня незаконно, наших коллег, сторонников. Именно в знак протеста против политического произвола, преследования оппозиции, против издевательства над народом, который был доведён руководством страны до нищеты, спровоцировав кризис в экономике и энергетическом секторе, фракция партии "Шор" продолжит бойкотировать заседание", - сообщила Таубер корреспонденту РИА Новости во время перерыва судебного слушания.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, парламент молдавии, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Парламент Молдавии, Илан Шор
11:45 03.11.2022
 
Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии

Таубер: партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии в знак протеста

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента в знак протеста против политического произвола, сообщила в четверг РИА Новости вице-председатель политсилы Марина Таубер.
В четверг районный суд Кишинева рассматривает запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Илан Шор: 50 тысяч манифестантов – это только начало
"Вне зависимости от того, какое будет вынесено решение, мы продолжим наши протесты. Власти пытаются обезглавить протестное движение, арестовав меня незаконно, наших коллег, сторонников. Именно в знак протеста против политического произвола, преследования оппозиции, против издевательства над народом, который был доведён руководством страны до нищеты, спровоцировав кризис в экономике и энергетическом секторе, фракция партии "Шор" продолжит бойкотировать заседание", - сообщила Таубер корреспонденту РИА Новости во время перерыва судебного слушания.
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).
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