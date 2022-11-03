https://ria.ru/20221103/moldaviya-1828913174.html

Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии

Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2022

Партия "Шор" продолжит бойкот заседаний парламента Молдавии

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента в знак протеста против политического произвола, сообщила в четверг РИА... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:45

2022-11-03T11:45

2022-11-03T11:45

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кишинев

марина таубер

парламент молдавии

илан шор

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КИШИНЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента в знак протеста против политического произвола, сообщила в четверг РИА Новости вице-председатель политсилы Марина Таубер.В четверг районный суд Кишинева рассматривает запросы прокуроров и адвокатов Таубер о пересмотре политику меры пресечения. Сторона защиты выступает за освобождение Таубер из-под домашнего ареста, прокуроры настаивают на продлении этой меры пресечения."Вне зависимости от того, какое будет вынесено решение, мы продолжим наши протесты. Власти пытаются обезглавить протестное движение, арестовав меня незаконно, наших коллег, сторонников. Именно в знак протеста против политического произвола, преследования оппозиции, против издевательства над народом, который был доведён руководством страны до нищеты, спровоцировав кризис в экономике и энергетическом секторе, фракция партии "Шор" продолжит бойкотировать заседание", - сообщила Таубер корреспонденту РИА Новости во время перерыва судебного слушания.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест, эта просьба была удовлетворена.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября в 14.00 (15.00 мск).

https://ria.ru/20221010/shor-1822660291.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, парламент молдавии, илан шор