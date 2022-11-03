https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html

Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации

Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 03.11.2022

Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации

Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:12

2022-11-03T20:12

2022-11-03T21:19

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

андрей клишас

россия

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.Кроме того, можно прибегнуть и к экономическим мерам. Так, глава Чечни предложил посчитать, сколько государство потратило на обучение, лечение, соцвыплаты и зарплату уклониста, какую помощь человек получал от властей."Не менее 50 процентов от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!" — подчеркнул Кадыров.При этом возможные штрафы в несколько сотен тысяч рублей глава Чечни назвал "смешными".Также он раскритиковал идею ввести пятилетние тюремные сроки для уклонистов. Он назвал прячущихся от мобилизации мужчин "настоящими изменниками и беглецами" и призвал не "сюсюкаться" с ними.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.В свою очередь, председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев подтвердили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Сейчас ее не рассматривают, так как инициатива потеряла свою актуальность.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html

https://ria.ru/20221102/semi-1828825385.html

https://ria.ru/20221103/voennye-1828892408.html

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общество, рамзан кадыров, андрей клишас, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф