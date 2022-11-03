20:12 03.11.2022 (обновлено: 21:19 03.11.2022)
Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации
Кадыров назвал тюремное заключение для уклонистов от мобилизации недостаточным наказанием
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. Это было бы самым объективным мнением", — говорится в сообщении.
Кроме того, можно прибегнуть и к экономическим мерам. Так, глава Чечни предложил посчитать, сколько государство потратило на обучение, лечение, соцвыплаты и зарплату уклониста, какую помощь человек получал от властей.
"Не менее 50 процентов от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!" — подчеркнул Кадыров.
При этом возможные штрафы в несколько сотен тысяч рублей глава Чечни назвал "смешными".
Также он раскритиковал идею ввести пятилетние тюремные сроки для уклонистов.
"То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта?" — возмутился Кадыров.
Он назвал прячущихся от мобилизации мужчин "настоящими изменниками и беглецами" и призвал не "сюсюкаться" с ними.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.
В свою очередь, председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев подтвердили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Сейчас ее не рассматривают, так как инициатива потеряла свою актуальность.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.