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Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html
Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации
Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации - РИА Новости, 03.11.2022
Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации
Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:12
2022-11-03T21:19
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
андрей клишас
россия
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.Кроме того, можно прибегнуть и к экономическим мерам. Так, глава Чечни предложил посчитать, сколько государство потратило на обучение, лечение, соцвыплаты и зарплату уклониста, какую помощь человек получал от властей."Не менее 50 процентов от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!" — подчеркнул Кадыров.При этом возможные штрафы в несколько сотен тысяч рублей глава Чечни назвал "смешными".Также он раскритиковал идею ввести пятилетние тюремные сроки для уклонистов. Он назвал прячущихся от мобилизации мужчин "настоящими изменниками и беглецами" и призвал не "сюсюкаться" с ними.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.В свою очередь, председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев подтвердили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Сейчас ее не рассматривают, так как инициатива потеряла свою актуальность.О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20220923/kadyrov-1819066630.html
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общество, рамзан кадыров, андрей клишас, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Андрей Клишас, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
20:12 03.11.2022 (обновлено: 21:19 03.11.2022)
 
Кадыров рассказал, каким видит наказание для уклонистов от мобилизации

Кадыров назвал тюремное заключение для уклонистов от мобилизации недостаточным наказанием

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Солдаты и офицеры, находящиеся в зоне спецоперации, должны выбрать наказание для уклонистов от частичной мобилизации, написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. Это было бы самым объективным мнением", — говорится в сообщении.

Кроме того, можно прибегнуть и к экономическим мерам. Так, глава Чечни предложил посчитать, сколько государство потратило на обучение, лечение, соцвыплаты и зарплату уклониста, какую помощь человек получал от властей.
"Не менее 50 процентов от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!" — подчеркнул Кадыров.
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Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации
При этом возможные штрафы в несколько сотен тысяч рублей глава Чечни назвал "смешными".
Также он раскритиковал идею ввести пятилетние тюремные сроки для уклонистов.

"То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта?" — возмутился Кадыров.

Он назвал прячущихся от мобилизации мужчин "настоящими изменниками и беглецами" и призвал не "сюсюкаться" с ними.
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что такие изменения сейчас неактуальны. При этом он обратил внимание на очевидный правовой пробел в этой сфере.
В свою очередь, председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев подтвердили, что такая идея действительно обсуждалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Сейчас ее не рассматривают, так как инициатива потеряла свою актуальность.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину 28 октября. Министр указал, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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