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Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала" - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/mikkelsen-1828655400.html
Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала"
Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала" - РИА Новости, 03.11.2022
Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала"
Мадс Миккельсен снимется в хорроре "Dust Bunny" Брайана Фуллера, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T04:35
2022-11-03T04:35
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мадс Миккельсен снимется в хорроре "Dust Bunny" Брайана Фуллера, пишет The Hollywood Reporter.В фильме рассказывается о восьмилетней девочке, которая обращается за помощью к соседям, чтобы избавиться от монстра под ее кроватью. По словам ребенка, чудовище напало на ее родных. Миккельсен и Фуллер уже работали вместе над сериалом "Ганнибал". Первый воплотил образ Лектора, а второй был автором проекта. Датский актер снялся в множестве скандинавских фильмов. Среди них "Дилер" Николаса Виндинга Рефна, "Охота" Томаса Винтерберга и "Адамовы яблоки" с "Рыцарями справедливости" Андерса Томаса Йенсена.Зрители также знают его и по голливудским проектам. Он сыграл Кецилия в "Докторе Стрэндже", Галена Эрсо в блокбастере "Изгой-один. Звездные войны: Истории", заменил Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях".
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мадс миккельсен , джонни депп
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Мадс Миккельсен , Джонни Депп
04:35 03.11.2022
 
Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала"

Мадс Миккельсен снимется в хорроре Брайана Фуллера, режиссера "Ганнибала"

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloАктер Мадс Миккельсен
Актер Мадс Миккельсен - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мадс Миккельсен снимется в хорроре "Dust Bunny" Брайана Фуллера, пишет The Hollywood Reporter.
В фильме рассказывается о восьмилетней девочке, которая обращается за помощью к соседям, чтобы избавиться от монстра под ее кроватью. По словам ребенка, чудовище напало на ее родных.
Миккельсен и Фуллер уже работали вместе над сериалом "Ганнибал". Первый воплотил образ Лектора, а второй был автором проекта.
Датский актер снялся в множестве скандинавских фильмов. Среди них "Дилер" Николаса Виндинга Рефна, "Охота" Томаса Винтерберга и "Адамовы яблоки" с "Рыцарями справедливости" Андерса Томаса Йенсена.
Зрители также знают его и по голливудским проектам. Он сыграл Кецилия в "Докторе Стрэндже", Галена Эрсо в блокбастере "Изгой-один. Звездные войны: Истории", заменил Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях".
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