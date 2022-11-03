https://ria.ru/20221103/mikkelsen-1828655400.html

Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала"

Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала" - РИА Новости, 03.11.2022

Мадс Миккельсен снимется в хорроре создателя "Ганнибала"

Мадс Миккельсен снимется в хорроре "Dust Bunny" Брайана Фуллера, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T04:35

2022-11-03T04:35

2022-11-03T04:35

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мадс Миккельсен снимется в хорроре "Dust Bunny" Брайана Фуллера, пишет The Hollywood Reporter.В фильме рассказывается о восьмилетней девочке, которая обращается за помощью к соседям, чтобы избавиться от монстра под ее кроватью. По словам ребенка, чудовище напало на ее родных. Миккельсен и Фуллер уже работали вместе над сериалом "Ганнибал". Первый воплотил образ Лектора, а второй был автором проекта. Датский актер снялся в множестве скандинавских фильмов. Среди них "Дилер" Николаса Виндинга Рефна, "Охота" Томаса Винтерберга и "Адамовы яблоки" с "Рыцарями справедливости" Андерса Томаса Йенсена.Зрители также знают его и по голливудским проектам. Он сыграл Кецилия в "Докторе Стрэндже", Галена Эрсо в блокбастере "Изгой-один. Звездные войны: Истории", заменил Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях".

https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мадс миккельсен , джонни депп