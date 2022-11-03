https://ria.ru/20221103/mid-1829088697.html
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России - РИА Новости, 03.11.2022
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:40
2022-11-03T18:40
2022-11-03T18:40
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мальтийский орден
политика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя Аоста сотрудничество в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ."Обсуждался ряд аспектов дальнейшего сотрудничества России с Орденом, в частности возможность расширения географии гуманитарных акций и осуществления совместных действий в регионах и на территориях, где требуется помощь в восстановлении основ нормальной жизни со всеми ее необходимыми социальными, культурными и духовными потребностями", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что стороны поздравили друг друга с 30-летием восстановления официальных отношений между Россией и Суверенным Мальтийским Орденом, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки, подчеркнув значимость "своевременной и постепенной адаптации двусторонних связей к новым геополитическим реалиям, связанным с переходом к многополярному миру".
https://ria.ru/20221103/posol-1829038377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мальтийский орден, политика
Александр Грушко, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мальтийский орден, Политика
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России
Замглавы МИД Грушко принял представителя Мальтийского Ордена в России ди Савойя Аоста