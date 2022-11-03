https://ria.ru/20221103/mid-1829088697.html

Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России

Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России - РИА Новости, 03.11.2022

Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:40

2022-11-03T18:40

2022-11-03T18:40

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мальтийский орден

политика

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя Аоста сотрудничество в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ."Обсуждался ряд аспектов дальнейшего сотрудничества России с Орденом, в частности возможность расширения географии гуманитарных акций и осуществления совместных действий в регионах и на территориях, где требуется помощь в восстановлении основ нормальной жизни со всеми ее необходимыми социальными, культурными и духовными потребностями", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что стороны поздравили друг друга с 30-летием восстановления официальных отношений между Россией и Суверенным Мальтийским Орденом, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки, подчеркнув значимость "своевременной и постепенной адаптации двусторонних связей к новым геополитическим реалиям, связанным с переходом к многополярному миру".

https://ria.ru/20221103/posol-1829038377.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мальтийский орден, политика