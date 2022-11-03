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Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России - РИА Новости, 03.11.2022
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Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России - РИА Новости, 03.11.2022
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:40
2022-11-03T18:40
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мальтийский орден
политика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя Аоста сотрудничество в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ."Обсуждался ряд аспектов дальнейшего сотрудничества России с Орденом, в частности возможность расширения географии гуманитарных акций и осуществления совместных действий в регионах и на территориях, где требуется помощь в восстановлении основ нормальной жизни со всеми ее необходимыми социальными, культурными и духовными потребностями", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что стороны поздравили друг друга с 30-летием восстановления официальных отношений между Россией и Суверенным Мальтийским Орденом, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки, подчеркнув значимость "своевременной и постепенной адаптации двусторонних связей к новым геополитическим реалиям, связанным с переходом к многополярному миру".
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александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мальтийский орден, политика
Александр Грушко, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мальтийский орден, Политика
18:40 03.11.2022
 
Замглавы МИД принял представителя Мальтийского Ордена в России

Замглавы МИД Грушко принял представителя Мальтийского Ордена в России ди Савойя Аоста

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с представителем Суверенного Мальтийского Ордена (СМО) в Российской Федерации Аймоне ди Савойя Аоста сотрудничество в гуманитарной сфере, заявили в МИД РФ.
"Обсуждался ряд аспектов дальнейшего сотрудничества России с Орденом, в частности возможность расширения географии гуманитарных акций и осуществления совместных действий в регионах и на территориях, где требуется помощь в восстановлении основ нормальной жизни со всеми ее необходимыми социальными, культурными и духовными потребностями", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что стороны поздравили друг друга с 30-летием восстановления официальных отношений между Россией и Суверенным Мальтийским Орденом, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки, подчеркнув значимость "своевременной и постепенной адаптации двусторонних связей к новым геополитическим реалиям, связанным с переходом к многополярному миру".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 16:33
Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива
 
Александр ГрушкоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мальтийский орденПолитика
 
 
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