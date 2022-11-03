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МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме - РИА Новости, 03.11.2022
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МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме
МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме - РИА Новости, 03.11.2022
МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме
Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:01
2022-11-03T16:19
группа газ
мэа
авария на "северных потоках"
европа
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме, говорится в сообщении агентства.Отмечается, что хранилища в Европе заполнены сейчас почти на 95%, что на 5% выше среднего пятилетнего значения."Но отчет (МЭА - ред.) предупреждает, что подушка безопасности, созданная текущим уровнем запасов в хранилищах, а также недавним снижением цен на газ и аномально теплой температурой, не должна приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем", - пишет МЭА."Европа может столкнуться с нехваткой 30 миллиардов кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году, ...что подчеркивает необходимость принятия немедленных действий со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса", - отмечается в релизе.
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группа газ, мэа, авария на "северных потоках", европа, экономика, цены на нефть
Группа ГАЗ, МЭА, Авария на "Северных потоках", Европа, Экономика, Цены на нефть
16:01 03.11.2022 (обновлено: 16:19 03.11.2022)
 
МЭА призвало Европу принять срочные меры для подготовки к следующей зиме

МЭА призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма насчет запасов газа в ПХГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме, говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что хранилища в Европе заполнены сейчас почти на 95%, что на 5% выше среднего пятилетнего значения.
"Но отчет (МЭА - ред.) предупреждает, что подушка безопасности, созданная текущим уровнем запасов в хранилищах, а также недавним снижением цен на газ и аномально теплой температурой, не должна приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем", - пишет МЭА.
"Европа может столкнуться с нехваткой 30 миллиардов кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году, ...что подчеркивает необходимость принятия немедленных действий со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса", - отмечается в релизе.
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Группа ГАЗМЭААвария на "Северных потоках"ЕвропаЭкономикаЦены на нефть
 
 
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